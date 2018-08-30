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Serbest piyasada altın fiyatları | Altın bugün ne kadar?

'da 24 ayar ın gram satış fiyatı 256,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.711,00 lira oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 14:06
Serbest piyasada altın fiyatları | Altın bugün ne kadar?

'da 24 ayar ın gram satış fiyatı 256,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.711,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)247,00247,20256,50256,70
Cumhuriyet Ata Lira1.629,001.650,001.690,001.711,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)225,00229,00234,00238,00
Lira(Tam) Ziynet1.590,001.610,001.652,001.672,00
Yarım Ziynet795,00805,00826,00836,00
Çeyrek Ziynet397,00402,00413,00418,00
piyasalar
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Serbest piyasada altın fiyatları | Altın bugün ne kadar?
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