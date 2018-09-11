HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? - 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro fiyatları kurları...

haber: Dolar ne kadar ? - Salı güncel dolar ve euro fiyatları kurları...

haberi... ekonomisine karşı gerçekleştirilmeye çalışılan kur saldırıları sürerken dolar ve euro ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Ellerindeki dövizleri bozdururak Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilmeye çalışılan kur operasyonlarına Türk milletinden sert tepki devam ediyor. 'Dolar ve euro' ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşların en çok arattığı soruların arasında ' dolar ne kadar ? gibi sorular geliyor. Haftaya düşüşle başlayan dolar ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Salı dolar ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:36
Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? - 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro fiyatları kurları...

haberi... dolar ne kadar? Dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından devam ederken yine en doğru ve güncel bilgiler sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle olacak. ekonomisine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilmeye çalışılan kur saldırılarına karşı Türk milletinin dirayetli duruşu devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında ise bugün Dolar ne kadar ? sorusu geliyor. Salı gününe düşüşle başlayan dolar ile ilgili tüm bilgiler burada! İşte 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?


11 Eylül Salı Dolar ne kadar?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dolar 11 Eylül sabahına düşüşle başladı. 11 Eylül Salı sabahı dolar 6,4545'den alınırken, 6,4584 satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? - 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro fiyatları kurları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN