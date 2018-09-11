Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? - 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro fiyatları kurları...

Son dakika haberi... Bugün dolar ne kadar? Dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından devam ederken yine en doğru ve güncel bilgiler sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle olacak. Türkiye ekonomisine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilmeye çalışılan kur saldırılarına karşı Türk milletinin dirayetli duruşu devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında ise bugün Dolar ne kadar kaç TL? sorusu geliyor. 11 Eylül Salı gününe düşüşle başlayan dolar ile ilgili tüm bilgiler burada! İşte 11 Eylül Salı güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?



11 Eylül Salı Dolar ne kadar?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dolar 11 Eylül sabahına düşüşle başladı. 11 Eylül Salı sabahı dolar 6,4545'den alınırken, 6,4584 satılıyor.