İlk işini kuran girişime destek yarışması başlıyor

ÇALIK Holding
, Yıldız Teknopark
ve Yıldız TTO ortaklığında düzenlenen, inovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan ''İlk İşim Girişim'' yarışması başvuruları 7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada finale kalan projeler 24 Ekim'de açıklanacak. Finalistler jüri önünde gerçekleştirecekleri sunumlarından önce temel girişimcilik ve sunum eğitimine katılmaya hak kazanacak. AÇIK VE SANAL OFİS
İlk İşim Girişim Yarışması 2018'in kazananları iki farklı kategoride farklı ödüllerin sahibi olacak. "Yeni Girişimler" kategorisinde ilk 3'e giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncü 5 bin TL ödül alacak. "Yeni Girişimler" kategorisinin kazananları sırasıyla Yıldız Kuluçka'da kapalı, açık ve sanal ofis imkânlarına da sahip olacak. "Yeni Fikirler" kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL para ödülü kazanacak.