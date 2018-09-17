Yayın hayatına başlıyor! Ekonominin nabzı A Para'da atacak...

A Para, dinamik kadrosu ve Turkuvaz Medya Grubu'nun tecrübesi ile yeni başlayan bir kanaldan çok öte bir içerik vadediyor.

Haber ilkelerinden taviz vermeden, milli ekonominin izinde yeni bir ses olma hedefi ile yola çıkan A Para, Türk ekonomisini hedef alan manipülasyonlara dur diyerek, yerli ve milli bir ekonomi kanalı olmayı misyon ediniyor.

EKONOMİNİN NABZI A PARA'DA ATACAK

Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzının tutulacağı A Para'da, en doğru haberler, uzman konukların değerlendirmeleri ile ekrana gelecek. Ekonomi dünyasının otorite isimlerini buluşacağı A Para'da, sektörlerin analizleri canlı yayında yapılırken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibi de en anlaşılır grafikler eşliğinde ekranda olacak.

Türkiye'nin yeni ekonomi kanalı A Para açılıyor

Dünya piyasalarının nabzı, en güncel ve anlık değişimler canlı yayında masaya yatırılırken, ekonomi dünyasındaki otorite yorumcuların konuk olduğu eko-siyaset programları ile de gündem analiz edilecek. Kobi platformunda, kobilerin sesine kulak verecek olan A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacağı programlar ile de patronlar dünyasını ekrana taşımaya hazırlanıyor.

A PARA DOPDOLU İÇERİĞİ İLE GELİYOR

Yüksek kalite HD yayınlar ile tematik kanallar arasında yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile de dikkat çekiyor. Otomobil dünyasından, spor ekonomisine; dijital dünyanın en son haberlerinden, eğitim, turizm ve modaya dair birçok program yer alıyor. Hafta sonu yayın akışında film kuşağına yer veren A Para'da, dünya çapında ilgiyle izlenen filmler, sinemaseverler ile buluşurken; anne ve bebek, yeşil ekonomi, emlak piyasasını konu alan programlar da yer alıyor.

Türkiye'de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Para'nın frekans bilgileri;

Türksat 4A Uydusu Frekans : 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC : 3/4 Polarizasyon : V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 43. Kanal

Tivibu: 44. Kanal

D- Smart: 52.Kanal

Kablo TV: 77. Kanal

Turkcell TV Plus: 48. Kanal