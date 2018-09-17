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Yayın hayatına başlıyor! nin nabzı A 'da atacak...

’nun yeni üyesi A , 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yayın hayatına merhaba diyor. ’nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan yeni kanalı A Para, milli ekonomi için yola çıkıyor.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 01:59
Yayın hayatına başlıyor! Ekonominin nabzı A Para'da atacak...

A , dinamik kadrosu ve 'nun tecrübesi ile yeni başlayan bir kanaldan çok öte bir içerik vadediyor.
Haber ilkelerinden taviz vermeden, milli nin izinde yeni bir ses olma hedefi ile yola çıkan A Para, Türk ekonomisini hedef alan manipülasyonlara dur diyerek, yerli ve milli bir ekonomi kanalı olmayı misyon ediniyor.

EKONOMİNİN NABZI A PARA'DA ATACAK

Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzının tutulacağı A Para'da, en doğru haberler, uzman konukların değerlendirmeleri ile ekrana gelecek. Ekonomi dünyasının otorite isimlerini buluşacağı A Para'da, sektörlerin analizleri canlı yayında yapılırken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibi de en anlaşılır grafikler eşliğinde ekranda olacak.

Türkiye'nin yeni ekonomi kanalı A Para açılıyor

Dünya piyasalarının nabzı, en güncel ve anlık değişimler canlı yayında masaya yatırılırken, ekonomi dünyasındaki otorite yorumcuların konuk olduğu eko-siyaset programları ile de gündem analiz edilecek. platformunda, kobilerin sesine kulak verecek olan A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacağı programlar ile de patronlar dünyasını ekrana taşımaya hazırlanıyor.

A PARA DOPDOLU İÇERİĞİ İLE GELİYOR

Yüksek kalite HD yayınlar ile tematik kanallar arasında yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile de dikkat çekiyor. Otomobil dünyasından, spor ekonomisine; dijital dünyanın en son haberlerinden, eğitim, turizm ve modaya dair birçok program yer alıyor. Hafta sonu yayın akışında film kuşağına yer veren A Para'da, dünya çapında ilgiyle izlenen filmler, sinemaseverler ile buluşurken; anne ve bebek, yeşil ekonomi, emlak piyasasını konu alan programlar da yer alıyor.

Türkiye'de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Para'nın frekans bilgileri;

4A Uydusu Frekans : 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC : 3/4 Polarizasyon : V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 43. Kanal

Tivibu: 44. Kanal

D- Smart: 52.Kanal

Kablo TV: 77. Kanal

Turkcell TV Plus: 48. Kanal

Türkiye'nin yeni ekonomi kanalı A Para açılıyor

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Yayın hayatına başlıyor! Ekonominin nabzı A Para'da atacak...
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