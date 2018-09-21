Doğu Akdeniz’de oldubittiye izin vermeyiz

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol arama ve üretim sektörünün temsilcilerine net mesajlar verdi. Bakan Dönmez
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'de Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tek taraflı, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir" dedi. 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini söyledi. PETROLÜ BULACAĞIZ
16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcandığını, bunun yarısını Türkiye Petrolleri'nden kalanının ise yerli ve yabancı yatırımcılardan geldiğini belirten Dönmez, "Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık. Bu oyunun rengini, kaderini değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. ANKARA