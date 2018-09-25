Boğaz’ın en pahalı yalısı 95 milyon $

İstanbul Boğazı
'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser
niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Bunların 30'u tarihi eser değerinde olan 60 yalı ve 40'a yakın yalı dairesi satışta. Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon ila 95 milyon dolar arasında değişirken, yalı daireleri ise 1 milyon 750 bin dolardan başlayıp, 12 milyon dolara kadar yükseliyor. Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, yabancıların yalılara son dönemde ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Doların çok fazla artmasıyla yalı satışlarında müşterilerin beklentilerinde düşüş oldu. Artık yeni bir kanun çıktı, dolar ve euro telaffuz edemiyoruz. Dolayısıyla şu anda rakamların hepsini TL'ye çevirmek durumundayız" dedi.
En çok Arap ülkelerinden talep olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu: "Özellikle Katar'dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. Biri Sarıyer'deki Kocataş Yalısı, Yeniköy'deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı. O tarz mülkler zaten Boğaz'da çok az. Belki bir tane çok değerli olan, aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor. Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor."