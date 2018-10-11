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yazılım pazarının önündeki engeller kalktı

Başkan 'ın işaret ettiği gibi katma değeri yüksek üretimle dünya pazarlarında söz sahibi olma yolunda ilerleyen te de marka olacak. Türk Bilişim firmaları dijital tek pazarı 600 Milyar Euro'lık Küresel Siber Güvenlik Pazarına göz dikti. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Avrupa bilişim politikalarını belirleyen ve Avrupa'nın bilişimde en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) ile ortaklığını devam ettiriyor. Avrupa Konseyi, Avrupa ortak güvenliği için önemli bir karara imza atarak 2020 yılında 600 Milyar Euro olması beklenen küresel siber güvenlik pazarındaki 10 Milyar Euro olan Avrupa payını, radikal olarak yükseltme kararı aldı. Böylelikle yazılımda Avrupa'ya yolunun önü açıldı.

BETÜL USTA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:44
Avrupa yazılım pazarının önündeki engeller kalktı

alanında, Türk şirketlerinin mevzuatlarına uygun hale gelmesi ve Avrupa'ya yazılım ı yapması için çalışmalarına hız veren TBD, Avrupa Siber Güvenlik ve Mevzuat Çalışma Grubu'na (Legal and Security Issues) görüşlerini bildirdi. TBD, Türk şirketlerini de yazılım ihracatı konusunda bilgilendirmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Rahmi Aktepe şöyle konuştu:

"Avrupa artık siber güvenliği tek merkezden yönetmek ve Avrupa'da kullanılacak yazılımı bu merkezin belirlediği kriterler ile kullanma kararı alıyor. Yani, Avrupa'ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız. Biz TBD olarak, bu oluşumun içindeyiz ve kriterleri belirlemede söz sahibiyiz. Bilişimde sadece ithalatçı değil ihracatçı ülke olma yolunda ilerleyen için, Avrupa dijital pazarına yön veren bir kuruluşun üyesi olmak çok önemli. Türkiye'nin bilişim sektörüne 47 yıldır yön veren bir STK olarak, ülkemizin Avrupa pazarında üretici ve ihracatçı olması için mücadelemize devam edeceğiz."

YAZILIMDA, AVRUPA'YA İHRACAT YOLU AÇILDI

Aktepe, Avrupa'nın siber güvenlik kriterlerini arttırarak yazılım ithalatında büyük kısıtlamalara gittiğini ifade eden Aktepe," Bu kararlardan Avrupa bünyesinde yer alan bilişim şirketlerinden daha çok Avrupa dışında yer alan şirketler etkilenecek. Siber güvenlik gerekçesiyle Avrupa ülkeleri dışında kriterlere uymayan firmalarla işbirliğine gitmeyecek, Avrupa'da yazılım satışına izin vermeyecek. Biz, Türkiye'yi uzun yıllardır CEBİS'te temsil ediyoruz. 600 Milyar Euro'luk küresel pazarın önündeki engelleri kaldırdık, şimdi sıra siber güvenlik alanında yazılım ihracatı yapmak isteyen şirketlerde" diye konuştu.

CEPIS NEDİR?

Merkezi Brüksel'de bulunan CEPIS, 1989 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Avrupa genelinde ulusal bilişim dernek temsilcilerinin üye olduğu CEPIS'in temel amacı, Avrupa'da bilgi toplumumun gelişimini teşvik etmek ve Avrupa Birliği'nin oluşturmaya çalıştığı dijital tek pazarın yönünü belirlemek olarak özetleniyor. Konsey, sayısal ortamdaki hukuk ve güvenlik konularının yanı sıra çeşitli sertifikasyon programları ile 'dijital Avrupa'yı oluşturmayı hedefliyor.

Bakanlık talimat verdi: Harekete geçin!

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