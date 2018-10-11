Avrupa yazılım pazarının önündeki engeller kalktı

Siber güvenlik alanında, Türk şirketlerinin Avrupa mevzuatlarına uygun hale gelmesi ve Avrupa'ya yazılım ihracatı yapması için çalışmalarına hız veren TBD, Avrupa Siber Güvenlik ve Mevzuat Çalışma Grubu'na (Legal and Security Issues) görüşlerini bildirdi. TBD, Türk şirketlerini de yazılım ihracatı konusunda bilgilendirmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Rahmi Aktepe şöyle konuştu:

"Avrupa artık siber güvenliği tek merkezden yönetmek ve Avrupa'da kullanılacak yazılımı bu merkezin belirlediği kriterler ile kullanma kararı alıyor. Yani, Avrupa'ya yazılım ihraç etmek istiyorsanız, onların kriterlerine uymak zorundasınız. Biz TBD olarak, bu oluşumun içindeyiz ve kriterleri belirlemede söz sahibiyiz. Bilişimde sadece ithalatçı değil ihracatçı ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye için, Avrupa dijital pazarına yön veren bir kuruluşun üyesi olmak çok önemli. Türkiye'nin bilişim sektörüne 47 yıldır yön veren bir STK olarak, ülkemizin Avrupa pazarında üretici ve ihracatçı olması için mücadelemize devam edeceğiz."

YAZILIMDA, AVRUPA'YA İHRACAT YOLU AÇILDI

Aktepe, Avrupa'nın siber güvenlik kriterlerini arttırarak yazılım ithalatında büyük kısıtlamalara gittiğini ifade eden Aktepe," Bu kararlardan Avrupa bünyesinde yer alan bilişim şirketlerinden daha çok Avrupa dışında yer alan şirketler etkilenecek. Siber güvenlik gerekçesiyle Avrupa ülkeleri dışında kriterlere uymayan firmalarla işbirliğine gitmeyecek, Avrupa'da yazılım satışına izin vermeyecek. Biz, Türkiye'yi uzun yıllardır CEBİS'te temsil ediyoruz. 600 Milyar Euro'luk küresel pazarın önündeki engelleri kaldırdık, şimdi sıra siber güvenlik alanında yazılım ihracatı yapmak isteyen şirketlerde" diye konuştu.

CEPIS NEDİR?

Merkezi Brüksel'de bulunan CEPIS, 1989 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Avrupa genelinde ulusal bilişim dernek temsilcilerinin üye olduğu CEPIS'in temel amacı, Avrupa'da bilgi toplumumun gelişimini teşvik etmek ve Avrupa Birliği'nin oluşturmaya çalıştığı dijital tek pazarın yönünü belirlemek olarak özetleniyor. Konsey, sayısal ortamdaki hukuk ve güvenlik konularının yanı sıra çeşitli sertifikasyon programları ile 'dijital Avrupa'yı oluşturmayı hedefliyor.