D&R, 2. kitap fuarı’nda okurları unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıyor!

Keşfetmeye doyamadığınız D&R Dünyası, her ay farklı bir konseptte ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 12 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında tüm D&R Mağazaları'nda gerçekleşecek olan ''D&R 2. Kitap Fuarı"nda bizi başka dünyalara götüren eserler ve yazarlar kitapseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. D&R, bu yolculukta yazarları Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenleri ile buluşturacak. Ayrıca 2. kitaba %50 İndirim indirim fırsatı ile yüz binlerce kitabı okurlarına sunacak.

D&R KİTAP FUARI'NDA TÜRKİYE GENELİNDE YÜZLERCE ETKİNLİK

D&R 2. Kitap Fuarı, çok sevilen yazarları okuyucularıyla buluşturuyor. 12 Kasım'a kadar devam edecek Kitap Fuarı 12 Ekim Cuma günü D&R İstinyepark'ta sevilen yazar Canan Tan'ın ünlü bir astroloğun yaşam öyküsünü konu aldığı yeni kitabı "Sızı"nın imza günü ile başlayacak.

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, çocukluğun bakış açısını, hayatını, müziği anlamlandırma çabalarını, büyüme sancılarını, kafa karışıklıklarını ve yıllar geçtikte yaşadığı değişimleri eğlenceli hikâyelerle anlattığı "Fasa Fiso" kitabının 14 Ekim Pazar günü D&R İstinyepark'ta gerçekleşecek imza gününde sevenleri ile buluşacak.

"Kiralık Aşk", "Kurtlar Vadisi", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Karadayı" gibi dizilerin sevilen oyuncusu Kerem Fırtına, "En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli" adlı ilk kitabı ile 14 Ekim Pazar günü D&R Suadiye' de olacak.

Derin ve kapsamlı araştırmalarıyla tanınan İpek Çalışlar, Mustafa Kemal'in hayatını yepyeni bilgiler ışığında yazdığı yeni kitabı "Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı" kitabının 13 Ekim Cumartesi günü D&R Akasya'da gerçekleşecek imza gününde okurları ile bir araya gelecek.

Sevilen gezgin, müzisyen ve yazar Ayhan Sicimoğlu yeni kitabı 'Hastasıyım'ın 17 Ekim Çarşamba günü D&R İstinyepark'ta gerçekleşecek imza günü' nde okurları ile buluşacak.

12 Kasım'a kadar devam edecek Kitap Fuarı'nda Kürşat Başar, Yılmaz Özdil, İlber Ortaylı, Cem Yılmaz, İclal Aydın, Burak Aksak, Ayhan Sicimoğlu, Engin Akyürek, Aret Vartanyan, Ercan Kesal'ın da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü onlarca yazar, İstanbul, İzmir, Ankara, KocaelAntalyalya, Konya, Elazığ, Mersin, Ordu, Malatya, Gaziantep, Sivas, Artvin, Diyarbakır, Erzurum gibi Türkiye'nin dört bir köşesinde okurları ile buluşacak.

Tüm etkinlik programına dr.com.tr'deki Etkinlikler sayfasından ulaşabilirsiniz.