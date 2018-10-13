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'nde yeni dönem!

, ödeme konusunda sağladığı kolaylıklara her geçen gün bir yenisini ekliyor. Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücüler geçiş ödemelerini artık www.avrasyatuneli.com, Yapı Kredi ve Garanti Bankası’nın yanı sıra İş Bankası üzerinden de yapabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 13:56
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem!

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu Kumkapı-Koşuyolu semtleri arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirerek trafiği rahatlatan ve boğaz geçişi için hızlı bir alternatif sunan , ödeme konusunda sağladığı kolaylıklara da bir yenisini ekledi.

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Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler geçiş ödemelerini artık www.avrasyatuneli.com, Yapı Kredi ve Garanti Bankası'nın yanı sıra İş Bankası üzerinden de yapabilecek. Avrasya Tüneli ve İş Bankası arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sürücüler, geçiş ücretleri ve ihlalli geçiş cezalarını ödeyebilecek.

İş Bankası'nın tüm şube ve ATM'lerinden yapılabilecek ödemeler ayrıca mobil şube ve internet bankacılığı fatura ödeme bölümünden 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilecek. Avrasya Tüneli ve İş Bankası iş birliği ile sağlanan bu hizmet 8 Ekim 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı.

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Avrasya Tüneli'nde yeni dönem!
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