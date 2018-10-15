İş Bankası hisseleri için çalışmalar hızlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın CHP'nin İş Bankası
hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin yasal düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler bu konuda yapılacak çalışmaya çevrildi. MHP'nin düzenlemeye destek vereceğinin açıklamasıyla beraber verilecek teklife ilişkin süreç de hızlandı. AK Parti
'nin hukukçu kurmayları Başkan Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir titizlik içinde CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için yasal çalışmalarını sürdürüyor. AK Partili hukukçular, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin devir işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin Anayasa, Siyasi Partiler
Kanunu ve Medeni Kanun
'u inceliyor. YASAL DÜZENLEME
AK Parti kurmayları CHP'nin İş Bankası'nda hissesi olmasının Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na açıkça aykırı olduğunu belirtiyor. Zira hem Anayasa'da hem de Siyasi Partiler Kanunu'nda bununla ilgili açık hüküm bulunuyor. Siyasi Partiler Yasası'nın 67'nci maddesinde, "Siyasi partiler, ticari faaliyette bulunamazlar" hükmü yer alırken, Anayasa'nın 69'uncu maddesinde ise aynı şekilde "Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler' maddesi bulunuyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre AK Parti, hisselerin devri için Siyasi Partiler Kanunu'nda bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Bu kapsamda Siyasi Partiler Kanunu'nun 67'nci maddesine "Siyasi partilerin sahip oldukları hisseler Hazine'ye devredilir" şeklinde bir cümle eklenmesi değerlendiriyor. AK Parti şimdilik anayasa değişikliği düşünmüyor. Zira teklife destek vereceğini açıklayan MHP bile anayasa değişikliği için yeterli Meclis çoğunluğu sağlamıyor. AK Parti kaynakları, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliğin yeterli olacağı görüşünde birleşiyor.