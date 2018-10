İki virüsün Üstesinden geleceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Hedef 2023 Zirvesi 'nde bir araya gelen iş insanları, önümüzdeki 5 yıllık süreçte en büyük mücadelenin enflasyon ve faiz le verileceğini belirtti. Bu yönde hükümetin kararlı adımlar attığını belirten patronlar, iş dünyası olarak bu sürece yerli ve milli üretimle destek vereceklerinin altını çizdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk müteşebbisinin değişen zihniyetinin en önemli sonucunun yerli ve milli üretim olduğunu söyledi. Avdagiç, "Yerli ve milli üretim, Tanzimat'tan bu yana 200 yıldır en büyük hedefimiz. Bu hedefe ulaşmanın en önemli unsuru ise çağının ilerisini gören Türk mucitlerinin, Türk mühendislerinin, Türk müteşebbislerinin teknoloji üretebilme yeteneğine sahip olabilmesi" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın toplantıdaki konuşmasına dikkat çeken İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer de, "Bakanımız ticaretin standart sürdürülebilir ve istikrarlı gidişatı için tespiti net yaptı: Enflasyon ve faiz sarmalı. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu iki prangadan, faiz ve enflasyon sarmalından bir an önce kurtulup, bunlarla topyekûn mücadele etmeliyiz. Bakanımızın bu konudaki kararlılığı tüm katılımcılar gibi beni de bir tacir olarak aşırı heyecanlandırdı. Birlikte yapacağımız çalışmayla iki virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu.Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ise, 2023'te Türkiye'nin ilk 10 ekonomisine gireceğine inandığını belirterek, "Ülkemiz şu anda topyekun bir mücadele başlattı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından zikredilen 'Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz' taahhüdünün ancak böylesine işbirliği içeren toplantılarla belirlenecek yol haritaları ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir atasözümüzde söylendiği gibi 'Birlik olmadıkça dirlik olmaz'. Birlik olduğumuz sürece her zorluğu aşarız" dedi.TÜRKİYE ekonomisinin girişimcisi, sanayicisi, yatırımcısı ve mali istikrara güç veren finansal kurumlarıyla birlikte 2023 yılı için hedeflerini belirlediğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kurumların teşvik edici ekonomi yönetiminin öncülüğünde bu hedeflere doğru kararlılıkla yürüdüğünü söyledi. Küresel ekonomideki gelişmelerin ve bir takım spekülatif saldırıların etkisiyle yaşanan dalgalanmaların siyasi istikrarın öncülüğünde alınan tedbirlerle daha kolay yönetilebilir bir hale geldiğini vurgulayan Arslan, "Türkiye sadece ekonomide değil, çevre, kültür sanat, spor başta olmak üzere her alanda sürdürülebilir politikalar yürüterek yeni bir döneme kapı araladı. Ekonomi yönetiminin güçlü koordinasyonuyla ülkemizin gelecek ideallerine kesinlikle ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.TÜRK Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, sanayi alanının gelişmesi ile birlikte, ülke olarak endüstri 4.0'a geçiş yapılabileceğini, bu geçişin sonucunda daha fazla rekabetçilik sağlanacağını ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşacağını kaydetti. Önal, "Akıllı şehirlerin Türkiye'de yaygınlaşması, sanayi sektörünü olumlu yönde etkileyerek geleceğe adım atmamızı sağlayacak. Bu yüzden, Türk Telekom akıllı şehir projelerini 4'üncü sanayi devrimi vizyonunu da göz önünde bulundurarak harekete geçiriyor" bilgisini verdi.