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Ataköy'de tarihi arazisindeki "" çalışmaları havadan görüntülendi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:46

- (Özel) Ataköy'de tarihi arazisindeki "" çalışmaları havadan görüntülendi

(Fotoğraflı)

Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla Ataköy'deki tarihi Baruthane arazisinde yapımına başlanan "Millet Parkı" çalışmaları havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy'deki 60 dönümlük Baruthane arazisinde çalışmalar başladı. "Millet Parkı" olarak vatandaşların hizmetine açılacak olan tarihi Baruthane arazisindeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, iş makinelerinin çalışmaları yer alıyor. 'nin projesine göre, arazideki tarihi yapıların restore edileceği ve çevrenin yeşillendirileceği belirtildi.

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Ataköy'de tarihi Baruthane arazisindeki "Millet Parkı" çalışmaları havadan görüntülendi
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