Sözleşmeli er nasıl olunur? Sözleşmeli er olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Askerlik ülkemizde kutsal olarak kabul edilen olgular arasındadır. Öyleki bazı yerlerde askerlik görevini yapmamış kişileri kale bile almazlar. Bir de askerlik görevini kendine yaşam biçimi olarak benimsemiş kişiler vardır. Farklı koşullardan dolayı öğrenimi ilkokul mezunu olarak kalmış bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde yer almak için sözleşmeli er olmak isterler. Özellikle hemen hergün internet üzerinden çok sayıda Sözleşmeli er nasıl olunur? sorusunun yanıtı aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık. İşte sözleşmeli er olmak için gerekli şartlar...

Sözleşmeli er olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Sözleşmeli er olmanın en önemli şartlarından biri T.C. vatandaşı olmaktır. Ayrıca başvuru yapıldığı tarihten itibaren 20 yaşından gün almış olmak ve 25 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Askerlik görevini tamamlamış vatandaşların komutanlarından belge almak, askerlik süresi boyunca hiç hapis cezası almamış olmak ve askeri hastanelerden sözleşmeli er olabileceğine dair sağlık raporu almak gibi şeyler istenmektedir.

Sözleşmeli Er Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli er olmak için başvurular ilk önce internet üzerinden online olarak yapılır. İnternet üzerinden doldurulması gereken başvuru formları doldurularak, adaylar için bir aday numarası verilir. Ön başvurusu kabul edilen sözleşmeli er adayları için daha sonra belirlenen tarihte sınava girmeleri gerektiği bildirilir. Sözleşmeli er seçim sınavı, başvuru evraklarının kontrolü, ön sağlık muayenesi, Fiziki yeterlilik testi( 1500 mt mekik koşusu, şınav çekmek) ile Mülakat ve bütün aşamaları başarı ile geçenler için en son sağlık raporu ve güvenlik araştırmalarını içeren belgelerden oluşmaktadır.

Halen askerlik görevinde bulunanların başvurusu için bağlı olduğu rütbeli üstlerinden nitelik belgesi alması gerekmektedir. Başvuru işlemleri tamamlanıp, ''sözleşmeli er olur'' kararının olduğu sağlık raporu alındıktan sonra, adaylar arasında ilgili mevzuat gereği performans puanlamaları değerlendirilmesine göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Asıl ve yedek adaylar seçildikten sonra, görev alacakları ilgili birliklerde, ilk defa askerlik hizmeti yapacaklarsa askeri eğitimlerini almalı için yönlendirilirler.