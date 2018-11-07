11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak!

Kongre Başkanı Çiğdem Dilek, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "enerjini farket" ve "enerjini paylaş" mottosuyla gerçekleştirilecek fuarda 300'e yakın firmanın stant açacağını bildirdi.

Dilek, ATO Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Gürsel Baran, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve ana sponsorları GE Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy'un da açılış konuşması yapacağını ifade etti.

Dilek, Huawei Turkey Üst Yöneticisi Robben Zenk, ABB Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sevinç, Enerji Verimliliğinde İşbirliği için Uluslararası Ortaklık (IPEEC) Başkanı Benoit Lebot, Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel, Dünya Petrol Konseyi (WPC) Başkanı Tor Fjaeran gibi sektöre yön veren çok sayıda katılımcının da sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilerini aktaracağını vurguladı.

İkinci gün gerçekleştirilecek 'EIF Storage' oturumunda ise Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başta olmak üzere depolama konusunda çalışma yapan çok önemli isimlerin yer alacağını belirten Dilek, toplantıda enerji sektörünün en önemli konularından biri olan depolamadaki gelecek teknolojileri, uluslararası uygulamalar, mevzuat ve teşvik uygulamaları ile iş yatırım modellerinin ele alınacağını kaydetti.

Dilek, kongrenin bu yıl da büyük ilgi toplamasını beklediklerini ifade ederek, "Çok sayıda firmanın yerli ve milli geliştirilen ilk ev elektrikli şarj istasyonları gibi son projeleri ilk kez görücüye çıkacak. Ulusal ve uluslararası firmaları 11. kez aynı çatı altında buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sektörün tüm aktörlerini etkinliğimize davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.