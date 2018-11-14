8 ay dağlarda çalışıp günde 300 lira kazanıyorlar!

Akseki ilçesine orman kesim işi için Mersin'in Bozyazı ilçesinden gelen işçiler zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sürekli farklı alanlarda ağaç kestikleri için çadırlarını yanlarında taşımak zorunda kalan aileler, kış aylarında çam, yaz aylarında ise daha yüksek rakımlardaki ladin ağaçlarının kesimini yapıyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak orman kesim alanlarında çalışan işçilerin mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Sık ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda seyreltme amacıyla ağaçları kesen işçiler ardından odun ve tomruk çıkartıyor.