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8 ay dağlarda çalışıp günde 300 lira kazanıyorlar!

’nın ilçesine orman kesim işi için Mersin’den gelen işçiler arazide zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Tek göz naylon çadır ve ahşap barakalarda kalan işçiler göçebe bir yaşam sürdürüyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:19
8 ay dağlarda çalışıp günde 300 lira kazanıyorlar!

ilçesine orman kesim işi için Mersin'in Bozyazı ilçesinden gelen işçiler zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sürekli farklı alanlarda ağaç kestikleri için çadırlarını yanlarında taşımak zorunda kalan aileler, kış aylarında çam, yaz aylarında ise daha yüksek rakımlardaki ladin ağaçlarının kesimini yapıyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak orman kesim alanlarında çalışan işçilerin mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Sık ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda seyreltme amacıyla ağaçları kesen işçiler ardından odun ve tomruk çıkartıyor.

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8 ay dağlarda çalışıp günde 300 lira kazanıyorlar!
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