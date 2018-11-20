Soğanı depoya kilitlediler

Bir hafta önce 2-2.5 liradan satılan soğan fiyatının bir anda 5 TL'ye çıkmasının ardından harekete geçen hükümet, spekülatörleri depoda kıstırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülkenin soğan üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Ankara Polatlı'da depolara baskın düzenledi. Depolarda üreticilerin fiyatı artırmak için soğanı stok yaptığı tespit edildi. Depolarda 250 bin ton soğan olduğu belirtiliyor.



24 DEPOYA BASKIN

Bakanlık yetkilileri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 24 adet depoda incelemelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, inceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğanın olduğu tespit edildi. 24 deponun sadece 3'ünde satış yapıldığı, diğer depoların ise kilitli olduğu belirlendi. Bakanlık yetkilileri, soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 TL, tüccar satış fiyatının ise 3 TL olduğunu tespit ederken, işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiğini belirtti.



200 BIN TON SOĞAN

Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen bakanlık ekipleri, yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu bilgisine de ulaştı. Çiftçi ve tüccarların fiyatları artırma beklentisiyle satış yapmadığı belirtiliyor.

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ADANA'YI BEKLİYORLAR

Adana bölgesinde mart sonu nisan başında başlayacak olan soğan hasadını bekleyen tüccarların fiyatları artırmak için stokçuluk yaptıkları da tespit edildi. Soğan üretiminde hastalık yaşandığını ve tarladan çıkan soğanın yaklaşık yüzde 20'sinin kayba uğradığını aktaran yetkililer, depolarda tutulan soğanın hastalık nedeniyle zayi olabileceğini kaydediyor. Piyasada sürekli üretimde düşüş yaşandığı ve küf sorunu nedeniyle fiyatların arttığı gündeme getirilip, artış normalmiş gibi gösteriliyor. Oysaki geçen yıl 2 milyon 131 bin soğan rekoltesi bulunurken bu yıl soğanda sadece yüzde 7'lik düşüş yaşandı. Bu düşüşün fiyatları ikiye katlamayacağını belirten sektör oyuncuları, burada bir spekülasyon olduğunu vurguluyor. Depolarda yeterli soğan olduğunu, üretimde büyük bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan sektör oyuncuları, "Soğanda normalde mart gibi depolarda ürün azaldığında yükselme olur. Şimdiden bu artışlar hiç normal değil. Küf hastalığı ürünü yüzde 10 civarında etkiledi. Bu etki fiyatı ikiye katlamaz" diyor.



ARTIŞLAR SPEKÜLATIF

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da, "Kuru soğan tarlada eylülde 1, ekimde 1 lira 15 kuruşken depoya girince 2 lira 20 kuruşa yükseldi. Bu fiyat halde 4, pazarda 5 TL'yi buluyor. Ne oldu da fiyat bir anda arttı? Spekülatif bir hareketlilik var" dedi.