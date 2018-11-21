3 yıl ayda 7 bin lira kira garantisi

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SINPAŞ'IN, ticari gayrimenkul yatırımlarına odaklanan şirketi Servet GYO, İstanbul Ambarlı'da hayata geçirdiği İş Modern Ambarlı projesinde yeni bir kampanya başlattı. 151 birimden oluşan projede satışların yüzde 35 aşamasına geldiğini belirten Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, "Bu üniteleri satmak konuttan farklı. Bizim müşteri kitlemiz tüccarlar. Bu dönemde de alıcı daha temkinli. Faizler ve diğer alternatif yatırımlar nedeniyle kararsız kalabiliyorlar. Biz de bunu aşmak için yeni bir çalışma başlattık" dedi. Çelik kampanyanın detaylarını şöyle anlattı: "İş Modern Ambarlı'yı seçenlere Sinpaş, teslimlerden sonra başlamak üzere 3 yıl boyunca en az 7 bin TL kira garantisi veriyor. Yıllık yüzde 7 getiriyi garanti ediyoruz. Örneğin 5 milyonluk alım yapana yıllık 350 bin lira garanti veriyoruz."PROJEYI 'yeni nesil işhanı' olarak tanımlayan Çelik, 250 ila 1.200 metrekare arasında modüler alanlardan oluşan projede birimlerin 10 metre tavan yüksekliği ve diğer mimari özellikleriyle birçok sektör için verimli alanlar sunduğunu belirtti. Çelik, projenin değerinin 490 milyon lira olduğunu söyledi.