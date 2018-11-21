MÜSİAD Expo ihracatçı yaptı

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Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan MÜSİAD EXPO Fuarı'na, Türkiye'den ve tüm dünyadan yoğun bir katılım beklenirken, firma sahipleri dünyaya açılmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirecek. Her yıl gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO Fuarı'nın iş insanları için oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir, "MÜSİAD EXPO ile sadece iç piyasaya çalışan kurumlar bile ihracat yapmaya ve onlarca ülkeyle çalışmaya başladı" dedi.Özellikle geçen yıl gerçekleştirilen fuarda çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Özdemir, "Sadece iç piyasaya odaklı çalışarak faaliyetlerini yürüten örnek firmalarımız var. Bu firmalar ihracatlarını artırırken, hatta fabrikalarının yanına yeni fabrikalar ilave etmeye başladı. Bunlar bizleri oldukça memnun ediyor" ifadelerini kullandı. EXPO'lar sayesinde dünya çapında gönül ve fikir birliği olan insanların ekonomilere büyük katkılar sağladığını vurgulayan MÜSİAD Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Hamdi Yüce, "Her platformda bu tarz verimli çalışmaları sağlamak için tavsiyelerde bulunuyoruz. MÜSİAD EXPO, Türkiye'deki ticaret ve imalat yapan insanlarımızı dünyaya açılmaları hususunda yeni bir kapı açıyor. Firmalarımızın son derece memnuniyet içinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.Gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde Türkiye'nin ihracatını ve ithalatını taşıdıklarını ifade eden MÜSİAD Lojistik Sektör Kurul Başkanı Ahmet Yayman, "Bir önceki fuara birkaç firmayla katıldık. Çok verimli ve güzel ilişkilerin başlangıcı oldu. Son zamanlardaki ekonomik gelişmeler gösterdi ki döviz açığımızdan dolayı Türkiye'nin üretip ihraç etmesi gerekiyor. Bu tarz fuarlara gelecek olan satın almacılar firma sahipleriyle tanışabiliyor. MÜSİAD EXPO, bizlerin bayramıdır. Bu bayrama herkesi davet ediyorum" diye konuştu. MÜSİAD Hizmet Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin ise, "Geçtiğimiz MÜSİAD EXPO kalabalık ve adeta festival havasında geçti. İnşallah bu yıl da aynı şekilde geçecek" diye konuştu.