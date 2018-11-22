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Akaryakıtta karta farklı fiyat olamaz

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Akaryakıtta karta farklı fiyat olamaz
Akaryakıt satışında kredi kartı ve nakit için farklı fiyat önerisi, kabul görmedi. Bunun yasal olarak da mümkün olmadığını anlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer. Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş" dedi. Vatandaşları fiyatı daha yüksek olan katkılı akaryakıt ürünleri konusunda da uyaran Yılmaz, "Dövizdeki düşüşe ve somut verilere bağlı olarak elektrik fiyatlarında inşallah indirim olacaktır" diye konuştu.
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Akaryakıtta karta farklı fiyat olamaz
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