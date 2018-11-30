Benzin alımına da yapay zeka karar verecek

BUGÜN NELER OLDU

Oldum olası en ucuz yakıtı alırımaracıma. Ankara-İstanbul arasındaucuz yakıt ararken, keşke en ucuz yakıtıbulabileceğim bir uygulama olsada fiyatları, istasyon içi özelliklerigörebilsem diye hayıflanırdım. Yıllarsonra UCLA'de okurken, ucuz yakıtiçin Gasbuddy uygulamasını keşfettim.İkram çay olan istasyonlar, kamyonculokantaları favorimdir. Tüm bu bilgileritoparlayıp ben ve benim gibilere faydasağlaması için bu girişimi yapmayakarar verdim. Yapay zeka algoritmalarındadeneyimli ve beraber daha önceprojeler yaptığımız CTO'muz HüseyinKüçük'ü, Türkiye'nin en iyi e-ticaretsitelerinin birinde mobil ekibi yönetenve uygulamayı geliştiren App Developer'ımızı,dijital pazarlamada deneyimlive kendi yardım derneği olanCMO'muz Berin Yıldırım'ı BenzinLitreekibine dahil edip, bu maceraya atıldık.Enes Özgör global vizyonumuzuntemsilcisi olarak Toronto'da ve UX,production ve tasarımlarımızı yapıyor.Pazarlama ve veri analizinde MarmaraÜniversitesi öğrencisi Oğulcan Mucibize destek oluyor. Tasarım, yazılım,pazarlama hepsini in-house olarakgerçekleştiriyoruz. Biz ekip olarakTürkiye'yi dolaşırken de Benzinlitre'yikullanarak kahve, yakıt vs alıyoruz.Aslında kendi ihtiyacımızı uygulamayayansıtarak topluma fayda sağlamayaçalışıyoruz.Kullanıcı bazlı veri güncellemesinedayanan, en yakın & uygun fiyatlıakaryakıt istasyonunu gösterip birdepo başına 50 TL'ye kadar tasarrufyapılmasını sağlayan, istasyon özelliklerifiltreleyerek akıllı seçim yaptıran,online ödeme sistemlerini üzerindengeçirerek akaryakıt sektörüne dinamikbir soluk getirmeyi amaçlayan, benimaracım benim dostum vizyonu ile araçlarıda sürücülerin cebine taşıyacak biruygulama BenzinLitre. Yakıt ışığı yandığındatesadüflere bağlı değil, kendikararınız ile seçip istasyona girin diyoruz.Bazen sırf tuvaleti temiz diye biristasyonda durabiliyoruz. Tırcı, kamyoncuabilerimiz duş ve berber ihtiyacınıistasyonda giderebiliyor. Biz farklısegmentten kişileri dinleyerek 35 tesisözelliği ekledik ve istasyonları sadecefiyata göre değil, o anlık ihtiyaca görekarar verilebilir hale getirdik. Benimfavorim kamyoncu lokantaları dahildinlenme tesislerini de sahipleniyoruz.Yol yardım, sigorta gibi araç sahiplerininfarklı taleplerini yine uygulamaüstünden çözebilecekleri alternatif çözümlerüretiyoruz.