Benzin alımına da yapay zeka karar verecek

Girişiminiz kuruluş hikayesini ve ekibinizi anlatır mısınız?
Oldum olası en ucuz yakıtı alırım
aracıma. Ankara-İstanbul arasında
ucuz yakıt ararken, keşke en ucuz yakıtı
bulabileceğim bir uygulama olsa
da fiyatları, istasyon içi özellikleri
görebilsem diye hayıflanırdım. Yıllar
sonra UCLA'de okurken, ucuz yakıt
için Gasbuddy uygulamasını keşfettim.
İkram çay olan istasyonlar, kamyoncu
lokantaları favorimdir. Tüm bu bilgileri
toparlayıp ben ve benim gibilere fayda
sağlaması için bu girişimi yapmaya
karar verdim. Yapay zeka algoritmalarında
deneyimli ve beraber daha önce
projeler yaptığımız CTO'muz Hüseyin
Küçük'ü, Türkiye'nin en iyi e-ticaret
sitelerinin birinde mobil ekibi yöneten
ve uygulamayı geliştiren App Developer'ımızı,
dijital pazarlamada deneyimli
ve kendi yardım derneği olan
CMO'muz Berin Yıldırım'ı BenzinLitre
ekibine dahil edip, bu maceraya atıldık.
Enes Özgör global vizyonumuzun
temsilcisi olarak Toronto'da ve UX,
production ve tasarımlarımızı yapıyor.
Pazarlama ve veri analizinde Marmara
Üniversitesi öğrencisi Oğulcan Muci
bize destek oluyor. Tasarım, yazılım,
pazarlama hepsini in-house olarak
gerçekleştiriyoruz. Biz ekip olarak
Türkiye'yi dolaşırken de Benzinlitre'yi
kullanarak kahve, yakıt vs alıyoruz.
Aslında kendi ihtiyacımızı uygulamaya
yansıtarak topluma fayda sağlamaya
çalışıyoruz. Girişiminiz hakkında bilgi verir misiniz?
Kullanıcı bazlı veri güncellemesine
dayanan, en yakın & uygun fiyatlı
akaryakıt istasyonunu gösterip bir
depo başına 50 TL'ye kadar tasarruf
yapılmasını sağlayan, istasyon özellikleri
filtreleyerek akıllı seçim yaptıran,
online ödeme sistemlerini üzerinden
geçirerek akaryakıt sektörüne dinamik
bir soluk getirmeyi amaçlayan, benim
aracım benim dostum vizyonu ile araçları
da sürücülerin cebine taşıyacak bir
uygulama BenzinLitre. Yakıt ışığı yandığında
tesadüflere bağlı değil, kendi
kararınız ile seçip istasyona girin diyoruz.
Bazen sırf tuvaleti temiz diye bir
istasyonda durabiliyoruz. Tırcı, kamyoncu
abilerimiz duş ve berber ihtiyacını
istasyonda giderebiliyor. Biz farklı
segmentten kişileri dinleyerek 35 tesis
özelliği ekledik ve istasyonları sadece
fiyata göre değil, o anlık ihtiyaca göre
karar verilebilir hale getirdik. Benim
favorim kamyoncu lokantaları dahil
dinlenme tesislerini de sahipleniyoruz.
Yol yardım, sigorta gibi araç sahiplerinin
farklı taleplerini yine uygulama
üstünden çözebilecekleri alternatif çözümler
üretiyoruz.