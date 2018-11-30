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alımına da yapay zeka karar verecek

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Benzin alımına da yapay zeka karar verecek
Girişiminiz kuruluş hikayesini ve ekibinizi anlatır mısınız? Oldum olası en ucuz yakıtı alırım aracıma. Ankara-İstanbul arasında ucuz yakıt ararken, keşke en ucuz yakıtı bulabileceğim bir uygulama olsa da fiyatları, istasyon içi özellikleri görebilsem diye hayıflanırdım. Yıllar sonra UCLA'de okurken, ucuz yakıt için Gasbuddy uygulamasını keşfettim. İkram çay olan istasyonlar, kamyoncu lokantaları favorimdir. Tüm bu bilgileri toparlayıp ben ve benim gibilere fayda sağlaması için bu girişimi yapmaya karar verdim. Yapay zeka algoritmalarında deneyimli ve beraber daha önce projeler yaptığımız CTO'muz Hüseyin Küçük'ü, Türkiye'nin en iyi e-ticaret sitelerinin birinde mobil ekibi yöneten ve uygulamayı geliştiren App Developer'ımızı, dijital pazarlamada deneyimli ve kendi yardım derneği olan CMO'muz Berin Yıldırım'ı BenzinLitre ekibine dahil edip, bu maceraya atıldık. Enes Özgör global vizyonumuzun temsilcisi olarak Toronto'da ve UX, production ve tasarımlarımızı yapıyor. Pazarlama ve veri analizinde Marmara Üniversitesi öğrencisi Oğulcan Muci bize destek oluyor. Tasarım, yazılım, pazarlama hepsini in-house olarak gerçekleştiriyoruz. Biz ekip olarak Türkiye'yi dolaşırken de Benzinlitre'yi kullanarak kahve, yakıt vs alıyoruz. Aslında kendi ihtiyacımızı uygulamaya yansıtarak topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz.
Girişiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Kullanıcı bazlı veri güncellemesine dayanan, en yakın & uygun fiyatlı akaryakıt istasyonunu gösterip bir depo başına 50 TL'ye kadar tasarruf yapılmasını sağlayan, istasyon özellikleri filtreleyerek akıllı seçim yaptıran, online ödeme sistemlerini üzerinden geçirerek akaryakıt sektörüne dinamik bir soluk getirmeyi amaçlayan, benim aracım benim dostum vizyonu ile araçları da sürücülerin cebine taşıyacak bir uygulama BenzinLitre. Yakıt ışığı yandığında tesadüflere bağlı değil, kendi kararınız ile seçip istasyona girin diyoruz. Bazen sırf tuvaleti temiz diye bir istasyonda durabiliyoruz. Tırcı, kamyoncu abilerimiz duş ve berber ihtiyacını istasyonda giderebiliyor. Biz farklı segmentten kişileri dinleyerek 35 tesis özelliği ekledik ve istasyonları sadece fiyata göre değil, o anlık ihtiyaca göre karar verilebilir hale getirdik. Benim favorim kamyoncu lokantaları dahil dinlenme tesislerini de sahipleniyoruz. Yol yardım, sigorta gibi araç sahiplerinin farklı taleplerini yine uygulama üstünden çözebilecekleri alternatif çözümler üretiyoruz.
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Benzin alımına da yapay zeka karar verecek
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