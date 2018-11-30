Dijital dönüşüme yerli çözümler geliştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, yaklaşık 20 bin müşterisi ve %25'lik pazar payı ile eLogo'nun sektöre yön verdiğini belirtiyor. Kural, özel entegratörlük ve dijital dönüşüm pazarı değerlendirmesinde, "Türkiye'nin dijital dönüşüm anlamında önemli adımlar attığını aktarıyor. Kural, e-dönüşümün Türkiye'nin mali disiplinine yön verdiğini, geleceğe yönelik ülkemizin mali yapısına daha hızlı, doğru ve gerçekçi yön vermek için altyapı oluşturduğunu söylüyor: "Bu noktada Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki yeni gelişmeler hakkında iş ortaklarını anında güncellemek şart. Buna göre sistemlerini uygun hale getirmeleri gerekiyor. Bunu sadece entegratörün tek başına yapması yeterli olmuyor, müşteriyle karşılıklı yapılması önem taşıyor. Biz de sahada müşteriyi dinliyor, fokus gruplar düzenliyor ve iş modelimizi buna göre geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızla sektörün lideri olarak, en yakın rakibimizden iki kat fazla müşteriye hizmet veriyoruz."Başak Kural, "eLogo olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) onaylı e- Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, eİrsaliye, e-Fatura Saklama, e-Arşiv Fatura Saklama, e-Defter Saklama ve ÖKC Mali Rapor Bildirim (Z raporu) hizmetleri çevresinde konumlandırdığı finansal e-dönüşüm ürünlerini sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran ve verimlilik artışı sağlayan tahsilat ürünü Logopay, e-mutabakat, , e-ekstre ve banka bağlantıları gibi katma değerli ürün portföyüne sahibiz. eLogo olarak Logo ERP kullanan müşterilerle beraber aynı zamanda Logo dışında farklı ERP çözümleri kullanan işletmelere de hizmet veriyoruz, bu segmentte de son 1 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat büyüme sağladık. Bu seneyi yüzde 150 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene daha yüksek bir büyüme hedefimiz olacak. Bu konudaki liderliğimiz, Bilişim 500 tarafından da 2017 yılının en iyi özel entegratörü olarak tescillendi" şeklinde bilgi veriyor. eLogo'nun müşteri odaklı bir firma olarak işletmelerden gelen talepleri dinleyerek ve buna paralel ürün geliştirdiğini söyleyen Kural, "Sürdürmekte olduğumuz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındaki entegratörlük hizmetimiz ile beraber müşterilerimizin uymakla mükellef olduğu farklı bakanlıklar tarafından yayımlanmış regülasyonlar dahilinde de entegratörlük hizmeti veriyoruz. "diye konuşuyor.Kural, yeni ürünler hakkında şöyle bilgi veriyor: "Perakende sektörü dijital dönüşüme hızlı uyum sağlıyor. Biz de perakende iş ortaklarımızın iş modellerine değer katmak için Locus ürünümüzü geliştirdik. Lokasyon ve fokus kelimelerinden ilham alarak hizmete aldığımız Locus; mikro lokasyon bazlı iletişim platformu. Bu teknoloji ile firmalar 50 metreye kadar müşterilerin nerede olduklarını anlayarak anlık iletişim yapabiliyor."