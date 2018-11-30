Milli ve yerli yüzde 100 elektrikli TRAGGER’a ödül yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Turkey, düzenlendiği günden beri tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından 65.000'in üzerinde ziyaretçiyle bir araya getiriyor. Endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına, Türkiye'yi tasarım ekseninde buluşturan 'Design Week Turkey' 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Design Week Turkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmayı hedefliyor. Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımı ödüllendiren İyi Tasarım Ödülü bu yıl Ulaşım Araçları ve Aksesuarları Kategorisi'nde CDMMobil'in elektrikli hizmet aracı TRAGGER QDS700'e verildi. Mobilite kavramına kullanıcı deneyimi odaklı rasyonel bakış açıları, fonksiyonellik, teknoloji, kalite ve yenilikçi yaklaşımlar getiren CDMMobil tarafından geliştirilen yerli ve milli yüzde 100 elektrikli TRAGGER marka ailesi, Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor. CDM Mobil kurucu ortakları Ali Serdar Emre ve Saffet Çakmak, kazanılan ödüle ilişkin şunları söylediler: "30 yıla yakın çalışma hayatımızda ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet verdik ve tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanındaki faaliyetlerimizi CDMMobil ile sürdürüyoruz. Teknolojiyi ulaşılabilir ve ekonomik bir hale getirmek için tecrübeli ve uzman CDMMobil ekibimizin başından sonuna yönettiği TRAGGER projesinin aldığı bu ödül ile büyük gurur duyuyoruz. TRAGGER markalı ürünler Türkiye'nin uzun zamandır teknolojide önde olma özlemini gideren geleceğin araçları olacak, bu ürün gelecek için tasarlandı. Kendi sektöründe hem kalite hem fiyat performansı hem de dayanıklılık açısından kabul görmüş TRAGGER araçlarımızın kısa sürede ülkemizin gururu olacağına eminiz." CDMMobil Inovasyon Genel Direktörü M. Zafer Uluçay ödüle hak kazanan TRAGGER QDS700 ile ilgili şunları ekledi: "TRAGGER araçları kullanıcı deneyimini esas alarak kurguluyoruz. Araçların yaptığı iş ile verdiği his arasında tanımlanmış bir ilişki olmasına dikkat ediyoruz. Aracın boyutları ve fonksiyonu ile uyumlu rahat algılanan tasarım hatları kullandık. TRAGGER'de estetik, teknik beceri ve teknoloji birlikteliği ön plana çıkıyor. Batarya paketinin hızlıca değiştirilebilmesi için QuickDrop sistemini geliştirdik. Şebeke elektriği ile sarj olanağı sağladık. Geleceğin tasarımlarını ve teknolojilerini kullandığımız ürünümüzün aldığı ödül bizim için çok değerli" İnsanların ve işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına uygun tasarlanan TRAGGER, yüzde 100 elektrikli, çevre dostu ve çok fonksiyonlu bir hizmet aracı. Türk mühendisliğinin ürünü olan aracın elektrik donanımının tamamı Türkiye'den sağlanıyor.