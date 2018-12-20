Körükte 80 patent aldı

BUGÜN NELER OLDU

1938'te temelleri atılan Aktaş Holding, ulaşım, yapı, endüstriyel ürünler ve yeşil enerji gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. 80'inci yılını kutlayan şirketin ürünleri, bugün 6 kıtada, 100'ün üzerinde ülkede satılıyor. Dünyanın 3'üncü büyük körük üreticisi olan Aktaş Holding, yılda 1 milyon adet körük üretim kapasitesine sahip. Bulgaristan'da hayata geçirdiği körük fabrikası ile AB pazarının da güçlü bir oyuncusu olan şirket, buradaki tesislerini basın mensuplarına tanıttı. Onursal Başkan Şahap Aktaş ve CEO İskender Ulusay'ın aktardıklarına göre, içinde 80'den fazla patent bulunan körüklerden yılda 1 milyon adet üretim gerçekleşiyor. Şahap Aktaş son yatırımlarını SABAH'a şu sözlerle anlattı: "2008'de Bulgaristan'ın Filibe kentinde, Techno Aktaş şirketini hayata geçirdik. 1 tır yarı mamulden 10 tır bitmiş ürün elde ediyoruz. Üzerine güneşin batmadığı bir şirket olduk. Günümüz Çin'de başlıyor, ABD'de sona eriyor. 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. 3 fabrikamızda 2018 yılsonu hedefimiz 100 milyon dolarlık ciro. Bu cironun yarısı Bursa'dan, yüzde 25'i Bulgaristan'dan. Kalan kısmı da Çin ve diğer fabrikalarımızdan. 5 yılda ciromuzu 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 yada 2023 yılında şirketimizi halka arz etme niyetimiz var. Sahip olduğumuz teknolojik knowhow'umuzu makine üretiminde de kullanıyoruz. Kullandığımız makineleri büyük oranda kendimiz geliştirip, Türk makine sanayisine yaptırıyoruz. Ciromuzun yüzde 85'i ihracattan. 2025 yılına kadar planlanan 1.000 gölet projesinin en büyük tedarikçisiyiz. Son 8 yıldır Ar-Ge'ye ciromuzun yüzde 3'ünü ayırıyoruz. Kauçuk-hamur bilgisi bizim işimizde çok önemli. Kauçuğun girdiği her yerde biz de varız. Zira bizdeki know-how hiç kimsede yok. Almanya ve ABD'li rakiplerimize karşın Rusya pazarı için en iyi alternatifiz."