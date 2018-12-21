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... ve motorine yolda!

Petrol ve dolar kurundaki düşüş depolara olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:10
Son dakika... Benzin ve motorine indirim yolda!

Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Brent petrol, 54-55 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent, eylül ayında 80 dolara kadar çıkmış, 100 doları görebileceği yönünde tahminler dile getirilmişti.

Dolar kuru da ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrasında gevşedi ve 5 TL 26 kuruştan işlem görüyor. Uluslarası piyasalarda da mazotun ton fiyatı 35 dolar, benzinin 40 dolar düştü.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarında uluslar arası piyasalarda görülen düşüş, benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorine 15-20 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor.

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Son dakika... Benzin ve motorine indirim yolda!
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