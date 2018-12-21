Hafta sonu ve gece yarısı EFT yapmak artık mümkün

BUGÜN NELER OLDU

BANKACILIK ve finans sektörü 'Değişen Binyıl' etkisini derin ve hızlı yaşıyor. Her hafta bir sektörün dönüşümünü sektörün girişimlerle birlikte çalışıp fark yaratan kurumlarına ayırıyoruz. Hafta sonu para transferini değişen bankacılığın sırrını Fibabanka CEO'su Ömer Mert ile konuşuyoruz. Ömer Mert, küçük bankaların daha çevik davranmak zorunda olduğuna vurgu yaparak, ihtiyaçların hızla değiştiriği dünyada müşteri deneyimini iyileştirecek çözümlerde girişimlerle birlikte çalışmaya yatkın olduklarının altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Biz değişen koşullara hızlı uyum sağlamak zorundayız. Müşteri bizden hız talep ediyorsa, bu hızı güvenli şekilde onlara sunmak zorundayız. Haftasonu ve gece EFT transferini çok yeni hizmetlerimiz arasına aldık ve henüz duyurmadan insanlar kullanmaya başladı. Bir süre bizim özel hizmetimiz olarak kalacak. Bizim bu girişime yatırım yapmamız bu hizmette fark yaratmamızı sağladı.""Kredi konusunda hızlı yanıt vererek kampanya üretme konusunda hızlı karar vermeye borçluyuz" diyen Ömer Mert, yaptıkları işbirliğini şöyle anlattı: "Örneğin Vatan Bilgisayar ile yaptığımız işbirliği kredi kartları konusunda taksitlendirmede yapılan düzenlemeye göre yarım günde çözüm ürettik. Herkes ne yapacağını düşünürken biz planımızı yapıp harekete geçtik. Akşam ilanımız yayımlanmaya başladı bile.