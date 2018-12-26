HGS & OGS'den kaçak geçtim ne yapmalıyım?

HGS ve OGS'den kaçak geçince yapılması gerekenleri aşağıda sıraladık. Öncelikle şu bilinmelidir ki sistemlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kimi zaman hesabınızda para olmasına rağmen HGS ve OGS kullanılan alanlarda plakanız veya HGS etiketiniz okumayabilir. Bu durum sonucunda panik yapmamanız gerekmektedir.

Öncelikle hesabınızda yeterli derecede para yoksa hesabınızda para yok cezası alırsınız, bu para cezası da gişelerden geçerken ekranda yazar. Aynı şekilde plakanız veya HGS etiketiniz okumadığı zaman da yüksek ücretle ücretlendirilirsiniz.

Hesabınızda yeterli miktar bakiye yoksa hesabınıza 15 gün içerisinde para yüklemesi yaparsanız, sistem otomatik olarak verilen cezayı değil normal geçiş ücretini sizin bakiyenizden düşecektir.

Mahmutbey - Ispartakule geçişleri arasındaki ücretlendirme: 3.50 TL'dir. Aynı şekilde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş ücreti de otomobiller için 8.75 TL olarak ücretlendirilir.

"OGS sistemlerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş ihlali yapılan plaka üzerine 15(on beş) gün içinde OGS veya HGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır. HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır."