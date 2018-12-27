Kredi kartı temassız özelliği nasıl kapatılır?

Dijital çağda nakit para akışı yerini kredi ve banka kartı ile alışverişler yapılmaktadır. Günümüzde artık otopark işletmelerinde bile kredi kartı ve banka kartı için pos cihazları vardır. Otomatlarda da içecek ve yiyecekler için temassız kredi kartları tercih edilmektedir.

KREDİ KARTI TEMASSIZ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Ana haber bültenlerine yansıyan kredi kartı hırsızlıkları temassız özelliğiyle birlikte daha da arttı. Bu durum sonucunda canı yanan vatandaşların ifadeleri bireyleri de harekete geçirdi. Bazı vatandaşlar kredi kartı temassız özelliği kapatma konusunda araştırmalar yapıyor.

Kredi kartı çıkarırken bankanızla yaptığınız sözleşmelerde kredi kartınızda temassız özelliğinin olmamasını isteyerek bu özelliği ekletmeyebilirsiniz. Hali hazırda kredi kartınızda temassız özellik varsa da bankanızın en yakın şubesine giderek kredi kartınızın temassız özelliğini iptal edebilirsiniz.