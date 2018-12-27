KYK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

İyi bir iş bulabilmek için iyi bir üniversitede okumak son derece önemlidir. Bu aşamada üniversite okurken çekilecek zorluklar da ilerde tebessümle hatırlanmaktadır. KYK borcu olan vatandaşlar şimdilerde aradığı sorulardan biri de bu: "KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır?"
Adresinize gelen borç tebligatıyla birlikte KYK borcunuzun son aşamaya geldiğini mi öğrendiniz? Peki şimdi ne yapmalı? KYK borcu yapılandırması için atılacak adımları ve izlenecek yöntemleri özel olarak sizler için hazırladık.
KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?