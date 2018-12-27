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borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

zamanlarında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi ve burslar ihtiyacı olan öğrencilere eğitim hayatı boyunca nefes aldırdı. Üniversite bittikten 1 yıl sonra ise borçları geri ödemeleri başlıyor. KYK borçları geri ödemeleri konusunda problem yaşayan bireyler ise KYK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:40
KYK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

İyi bir iş bulabilmek için iyi bir üniversitede okumak son derece önemlidir. Bu aşamada üniversite okurken çekilecek zorluklar da ilerde tebessümle hatırlanmaktadır. KYK borcu olan vatandaşlar şimdilerde aradığı sorulardan biri de bu: "KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır?"

Adresinize gelen borç tebligatıyla birlikte KYK borcunuzun son aşamaya geldiğini mi öğrendiniz? Peki şimdi ne yapmalı? KYK borcu yapılandırması için atılacak adımları ve izlenecek yöntemleri özel olarak sizler için hazırladık.

KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

  • Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine giriş yapın.
  • E-İŞLEMLER seçeneğinden İnteraktif Vergi Dairesi butonuna basın.
  • Daha sonra e-Devlet şifrenizle birlikte giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra işlemlerim kısmından Taksitlendirme / Tecil Talep İşlemleri (6183 kanunun 48. maddesi kapsamında) sekmesinden başvuru yap butonuna basın.
  • Daha sonra uygun şekilde bilgilerinizi yazarak KYK borcunuzu yapılandırabilirsiniz.

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