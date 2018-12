İhracatçıya 9 yeni pazar

BUGÜN NELER OLDU

Gemilerini yeni rotalara süren KOBİ'ler Türkiye ihracatının önemli aktörleri haline geldi. Özellikle küresel krizde Uganda'dan Yeni Zelanda'ya Moğolistan'dan Fildişi sahilleri'ne kadar dünyanın en bakir pazarlarına ihracat gerçekleştiren KOBİ'ler hızlı ve çevik yapıları sayesinde tıkanan klasik pazarların yerine alternatiflerini açmayı başardılar. Bu gelişmeler KOBİ'lerin ihracattan aldıkları payı da artırdı. 2018 yılında ihracat kervanına 2 bin yeni işletme eklenirken ihracat yapan KOBİ sayısı 80 bini aştı. Toplam ihracatın içindeki pay yüzde 65'e dayandı. Türkiye'nin son beş yılda Afrika ve Asya ülkelerine yaptığı gerek hükümet gerekse de iş dünyası nezdindeki çalışmalar oldukça etkili oldu. Özellikle de vizelerin kaldırılması ve ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları yeni pazarların kapısını sonuna kadar açtı. Yine bir başka gerçek, vizesiz ticaretin yeni bavul ticareti noktaları yarattığı ve girişimcileri cesaretlenmesi ile ilgili. Öyle ki vizelerin kalkması sadece Libya ile bir sene içerisinde 100 milyon dolara yakın ticaret hacmi yarattı.Türkiye'nin ihracatçı KOBİ'leri Nijerya`ya seramik, granit, mermer musluk bataryası, boru, Kamerun`a su borusu ve lunapark, Togo`ya çimento, inşaat malzemesi, takım elbise ve ayakkabı, Gana`ya arıtma tesisi ile inşaat malzemeleri, Kenya'ya içecek tozu, tavuk bulyon satıyor. Halkın Ekonomisi olarak yeni pazarları mercek altına aldık. İşte KOBİ'lerin hücum ettiği yeni pazarlar ve fırsatları…Kenya son dönemde istikrarı ile öne çıkan Afrika ülkeleri arasında gösteriliyor. Türk işletmeler buraya en çok inşaat malzemeleri ve tekstil satıyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'de her yıl 4 fuar düzenleyen Türkel Fuarcılık, ülkeye yılda 250'den fazla işadamını götürüyor. Türkiye Nairobi Büyükelçisi Tuncer Kayalar Kenya'nın inşaat potansiyeline dikkat çekerek, özellikle yapı market pazarının hızla geliştiğini söyledi. Kenya ile olan ticareti artırmak için yıl sonuna kadar gümrük antrepo kuracaklarını söylüyor.Tarım araç ve makineleri, İnşaat malzemeleri sulama sistemleri, kauçuktan dış lastikler, tuvalet kâğıtları, ıslak mendil, kâğıt havlu ve mendil, domates salçası, zeytinyağı, margarin, mısır nişastası.Türkiye bu ülkenin ismine yabancı olsa da Türk firmaları çoktan bu pazarda da yerini aldı. Karayipler'de yer alan, Trinidad ve Tobago'ya yapılan ihracat 10 ayda 32 milyon dolar. Ülkenin ekonomik büyüme oranı son 7 senede düzenli olarak yüzde 8 ile 10 arasında gerçekleşiyor.Üretim malzemeleri, yiyecek, kimya ürünleri, canlı hayvan, katıyağ, makine, taşımacılık malzemeleri.Sri Lanka toprak işleme konusunda öne çıkan bir ülke. Kamu kesimi toprakların yüzde 90'ına sahip. Türkiye son 10 ayda ülkeye 34 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene bu rakam aynı dönemde 6.3 milyon dolarda kalmıştı.Deri, demir-çelik, elektrikli makine ve kablolar, ambalaj ürünleri, konserve gıdalar, unlu mamuller, hububat, kimyevi maddeler, kozmetik.Filipinler 2015 yılı itibari ile hızlı bir ekonomik büyüme serüveninin içerisine girdi. Bu gelişme özellikle tarımsal alanda ve elektronik endüstrisinde yaşandı. Ülke liberal bir çok politikayı da yasalaştırdı. 2017'de 30 milyon dolar olan ihracatımız bugün 180 milyon dolar sınarına yaklaştı.Su sistemleri ürünleri, buğday unu, rafine ayçiçek yağı, çikolata, kakoa içeren gıda ürünleri, makarna, maya, tütün, fındık, kanatlı etler.Ülkenin Türkiye ile olan ticareti, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 47 artarak 80 milyon dolar sınırına geldi. Kamerun karayolu yapımı ve iyileştirmesi için 400 milyon euro harcamayı planlıyor. Bunun yanı sıra AB ile Kamerun arasında kereste ticaretini konu alan ortaklık anlaşması imzalandı ve Dünya Kakao Kurumu, Kamerun'da kakao çiftçisini desteklemek amacıyla 'Kakao Geçim Programı' başlattı.Temizlik maddeleri, ambalaj ürünleri, bisküvi, margarin, makarna, maya, halı-battaniye, konserve gıdalar, domates salçası, ekmek fırını, unlu mamuller.Yaklaşık 2.5 milyon km yüzölçümüne sahip bulunan Sudan, Afrika ve Arap Dünya'sının en büyük toprak alanına sahip ülkesi konumunda. Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olmakla birlikte, son yıllarda hızla gelişen petrol sanayi ülkenin ekonomik yapısında önemli değişikliklere neden olduğu görülüyor. Öyle ki 2018 yılı itibariyle toplam ihracatın yüzde 94'ünü petrol oluşturmuş durumda.Makineler ve teçhizatları, konserve ürünleri, her türlü modern tarım aletleri, konservede gıda ürünleri, makarna, şişelenmiş su.İki ülke arasındaki ilişkiler imzalanan Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte artışa geçti. Vize uygulamasını da kaldıran ülke ile ticaret her geçen gün hızlanıyor. Dünya Bankası tarafından yayınlanan yıllık raporlar serisi "Doing Business"ın bulgularına göre Şili, iş yapma kolaylığı açısından 183 ülke içinde 49. sırada yer alıyor. Bu da ülkeyi avantajlı kılıyor.Zeytinyağı, zeytin, kuru kayısı, plastik doğrama sistemleri ve ürünleri, karayolu işleri, demirçelik, bisküviler, iş ve maden makineleri, ev tekstili, şekerli ve çikolatalı mamuller.Günde 32 bin 900 varil petrol üreten Fildişi Sahili'nin toplam 220 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye bu ülkeye son 6 ayda 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.Nihai ürünler, fındık, domates salçası, kağıt havlu, tekstil, battaniye, konserve, makineler ve teçhizatları, konserve ürünleri, modern tarım aletleri, makarna, şişelenmiş su.Benin 2018 yılında 120 milyon dolar civarında doğrudan yabancı yatırım aldı. Türkiye ve Benin arasındaki ticaret hacmi son iki yılda yüzde 220 artarak ortalama 30 milyon doların üzerine çıktıKanatlı etleri, mayalar, bisküviler ve bitkisel yağlar, petrol yağları, inşaat malzemeleri, ilaçlar, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, demir çelik ürünleri, kablolar. otomotiv yan sanayi ürünleri