Açıktan atama nedir? Açıktan atama nasıl yapılır?

Memur statüsünde istihdam edilmek için çeşitli yollara başvurulabilir. Bu yollardan biri de adını son zamanlarda daha sık duymaya başladığımız bir kavram olan açıktan atamadır. Özellikle son zamanlarda KHK ile işten çıkarılan devlet memurlarının boşalan kadrolarının doldurulması amacıyla yapılan açıktan atamalar için kimler başvuru yapabilir?

Açıktan atama nasıl yapılır?

Çoğu vatandaş tarafından açıktan atama kural olmadan yapılan memur alımı olarak bilinse de böyle bir ifadeden söz etmek doğru olmaz. Genel tabiriyle herhangi bir kamu kurumunda görev almayan kişilerin nitelikleri doğrultusunda boş kamu kadrolarına atanması, açıktan atama olarak adlandırılır.

Kamu kurumlarına açıktan atamayla nasıl memur alımı yapılacağı yönetmeliklerle düzenlenmiştir ve esasları çizilmiştir. Bazı istisnalar olsa da genel olarak kamu kurumlarında görev alabilmek için KPSS'ye girmiş olmak ve bu sınavdan ilgili kadro çerçevesinde talep edilen puan türünde başarılı olmak gerekir. Bununla birlikte bazı devlet kadroları için yapılan atamalarda KPSS başarısının yanı sıra mülakat uygulaması da yapılmaktadır.

Kimler açıktan atamaya başvurabilir?

Açıktan atama, herhangi bir şekilde kural gözetilmeksizin doğrudan memur alımı olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Açıktan atama için yayımlanan ilanlar doğrultusunda, ilgili ilanda belirtilmiş olan şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilir.