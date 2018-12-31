GSS prim borcu hangi bankaya ödenir?

SGK kapsamında bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler GSS kapsamındadır. Bunun birlikte lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri ise 25 yaşını tamamladıklarında ailelerin bakmakla yükümlü oldukları kişi statüsünden çıkmaları dolayısıyla GSS prim borcu ödemekle yükümlü hale gelirler.

Yukarıda bahsi geçen kişiler için gelir testi yapılır ve haklarında belirlenen prim borcunu ödemekle yükümlü olurlar. Borç tutarı e-devlet aracılığıyla sorgulanabilirken borcun nereye ödenmesi gerektiği merak konusu.

GSS prim borcu nereye ödenir?

GSS prim borcu farklı yöntemler vasıtasıyla ödenebilir. Bunlardan ilki banka aracılığıyla ödeme yapmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların büyük bir çoğunluğunun SGK ile anlaşması bulunuyor. İsteyenler bu bankaların herhangi bir şubesine müracaat edip ödemelerini yapabilirler. Bununla birlikte internet bankacılığıyla da ödeme yapılması mümkün. Aşağıda SGK anlaşmalı bankalar yer alıyor, bu bankalar aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Akbank, Aktifbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Burgan Bank, Citibank, Denizbank, Fibabanka, Finansbank, HSBC Bank, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, Şekerbank, T.C. Ziraat Bankası, Turkısh Bank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası,Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası,Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Bunun dışında PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabilir.