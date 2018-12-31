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Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?

’nda yer alan hükümlere göre bir çalışanın çalıştığı iş yerinde en az 1 sene çalıştıktan sonra 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı doğar. Mevzuattaki bu hak her yeni çalışma yılı için yenilenir ve şartlara uygun bir şekilde düzenlenir. Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?

Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:59
Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?

Yasaya göre 1 ila 5 sene arasında bir süreyi halihazırda çalışmakta olduğu iş yerinde geçirmiş olan çalışanların 14 gün, 6-14 yıl arasında çalışanların 20 gün, 15 yıl ve üzerinde bir süre boyunca çalıştığı iş yerine aktif olarak hizmet vermiş çalışanların ise 26 günlük yıllık izin hakkı bulunur. İş Kanunu, yıllık izin kullanımıyla alakalı tüm detayları düzenlemiştir. Buna göre hafta sonları yıllık izinden sayılır mı sorusunun cevabı da İş Kanunu'nda mevcuttur.

Yıllık izin için hesaplama yapılırken resmi tatil sayılan ulusal bayram, dini bayram gibi günler izin süresine dahil edilmez. Ancak burada kafa karışıklığına mahal veren bir detay bulunmaktadır. O da hafta sonlarının izin süresine dahil edilip edilmediğidir.

Cumartesi günleri yıllık izinden sayılır mı?

Uygulamada hafta tatili Pazar günü olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda bir çalışanın yıllık izin süresine dair hesaplama yapılırken o çalışanın cumartesi günleri çalışıp çalışmadığına bakılmaz. Söz konusu çalışan için cumartesi günleri tatil olsa bile cumartesi günü hesaplamaya dahil edilir. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayalım:

Diyelim ki cumartesi günleri çalışmıyorsunuz ve 14 günlük bir izin hakkınız mevcut. Bu izin hakkınız 10+4 şeklinde kullanmak istiyorsanız. Bu izin süresi haftanın başlangıcı olan pazartesi gününden başlayacak olsun. Bu durumda yıllık izninizin süresi bir sonraki haftanın Perşembe gününde son bulur. Eğer 14 günlük yıllık iznini tek seferde kullanmak istiyorsanız izin hakkınız 3. Haftanın Salı günü sona erer, Çarşamba günü işinizin başına dönersiniz.

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