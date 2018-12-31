HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İnfaz koruma memuru (gardiyan) nasıl olunur şartları nelerdir?

İnfaz koruma memuru () nasıl olunur şartları nelerdir?

Yasalar ile sınırları çizilmiş suç teşkil eden bir eylemde bulunan kişinin özgürlüğü kısıtlanabilir. Hapis cezası olarak tanımlanan bu özgürlüğün kısıtlanması yönelik suçluların yargılandıktan sonra hapishaneye sevk edilmesiyle beraber yürütülen faaliyetlerde görev alan birtakım personeller vardır. Hapishanelerde görev alan bu personellerden biri de gardiyandır. Yazımızda infaz koruma memuru nasıl olunur soruyla beraber infaz koruma memuru olabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir ile alakalı detaylardan bahsettik.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:05
İnfaz koruma memuru (gardiyan) nasıl olunur şartları nelerdir?

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevini ifa eden gardiyanlar, mesleğe adım atabilmek için KPSS şartıyla beraber boy-kilo ve yaş şartını da sağlamak durumundadırlar.

Gardiyan nasıl olunur?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

Gardiyan olmak için gereken şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
  • En az lise diplomasına sahip olmak
  • Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
  • Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
  • KPSS'den en az 70 puan almış olmak
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
  • 30 yaşını aşmamış olmak
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnfaz koruma memuru (gardiyan) nasıl olunur şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN