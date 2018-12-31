Memur maaşları hangi gün yatar?

Devlet bünyesinde çalışan memurların maaşları aynı gün hesaplara yatırılır. Memur maaşları özel durumların dışında her ayın 15'i olduğu kişilerin banka hesaplarına yatırılmış olur. Bahsi geçen özel durumlar ise resmi bayramlardır. Maaş gününün resmi bayrama denk gelmesi halinde memurların olası mağduriyetlerini önlemek adına maaşlar ayın 15'inden önce hesaplara yatırılır. Burada amaç memurların Ramazan ve Kurban gibi dini bayramlar öncesinde ihtiyaçlarını gidermelerine vesile olmaktır. Peki maaşların yatırıldığı belirli bir saat var mıdır? Yoksa maaşlar hesaplara her ay farklı bir saatte mi yatırılır?

Memur maaşları saat kaçta hesaba geçer?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür. Saat 02:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankada olabiliyor.

Memur maaşların her ayın 15'inde tanımlı banka hesabınıza yatırılır. Ancak bu hususta net bir saat bulunmamaktadır. Fakat maaşların genel olarak 00:00 ile 02:00 aralığında yatırıldığını görüyoruz. Yani sabah kalkmış olduğunuzda maaşlarınız büyük olasılıkla hesaplarınıza geçmiş olacaktır.