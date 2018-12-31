Murakıp nedir nasıl olunur?

Murakıp olmak için öncelikle Diyabet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan alım ilanlarını takip edilmesi ve alım ilanıyla alakalı yayımlanan kılavuzda belirtilen tarihler içerisinde başvuru yapmak gerekiyor. İlan duyurularında öncelikle adayların en dört 4 yıllık bir fakülteden mezun olması şartı aranıyor. Bir diğer şart ise öğrenim görülen fakültenin dini bir bölüm olması. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında başvuru yapılan tarih itibarıyla en az 5 sene çalışmış olmak gerekiyor. Sağlanması gereken diğer şartlar ise şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen memur olma şartlarını taşımak

Sınav için yapılacak olan müracaatların bitiş tarihi itibarıyla Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak

En az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak

Murakıp ne iş yapar?

Gerektiğinde vaiz verebilir.

Değerlendirme ve sınav kurullarına katılır.

Düzenlemiş olduğu raporu ilgili mercilerine iletir.

Görevlilerin kılık kıyafetlerini denetler.

Hutbe konusunu denetler.

İbadetin usulüne göre yapılıp yapılmadığını denetler.

Ezanın zamanında okunup okunmadığını denetler. Ezanla ilgili bir diğer denetleme konusu ise ezanın adabına uygun bir şekilde okunmasıdır.

Camilerin zamanında açılıp açılmadığını denetler.

Camilerdeki eksiklikleri tespit eder.

Belirli bir program dahilinde kuran kurslarındaki personeli denetler, soruşturur.