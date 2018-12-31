Nakil yoluyla atama nedir nasıl yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kamu personellerinin tabi oldukları bu kanunun 74. Ve 76. Maddeleri nakil yolu ile atama konusunu düzenlemiştir. Devlet memurlarının bulundukları sınıftan öğrenim durumları gözetilerek bir başka sınıfa geçiş yapmaları mümkündür. Yalnız burada geçiş yapılacak kademe ile halihazırda çalışılan kademe arasındaki farkın 3 dereceden fazla olmaması gözetilir.

Çalıştığı kademeden daha aşağıda bir kademeye atanan memurların eski derecelerini kazanmaları da mümkündür. 217 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde düzenlenen bu konuyla alakalı yapılan nakillerde uygulanan hükümler memurların faydaları gözetilerek düzenlenmiştir.