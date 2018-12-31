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yoluyla atama nedir nasıl yapılır?

Açıktan atama yöntemine benzer bir şekilde bir memuriyet kadrosuna atanmanın bir diğer yolu da yoluyla yapılan atamadır. Nakil yolu ile atama, bir devlet kurumunun kadrosunda halihazırda çalışan personelin kendisi için uygun bir başka kadroya geçiş yapması olarak tanımlanabilir. Nakil yoluyla atama nedir bu şekilde cevap bulurken devlet kadrolarında çalışan personellerin bu atama yöntemiyle alakalı merak ettiği farklı sorular da bulunuyor. Bu soruları yanıtlamak adına bu içeriği derledik.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:37
Nakil yoluyla atama nedir nasıl yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kamu personellerinin tabi oldukları bu kanunun 74. Ve 76. Maddeleri nakil yolu ile atama konusunu düzenlemiştir. Devlet memurlarının bulundukları sınıftan öğrenim durumları gözetilerek bir başka sınıfa geçiş yapmaları mümkündür. Yalnız burada geçiş yapılacak kademe ile halihazırda çalışılan kademe arasındaki farkın 3 dereceden fazla olmaması gözetilir.

Çalıştığı kademeden daha aşağıda bir kademeye atanan memurların eski derecelerini kazanmaları da mümkündür. 217 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde düzenlenen bu konuyla alakalı yapılan nakillerde uygulanan hükümler memurların faydaları gözetilerek düzenlenmiştir.

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Nakil yoluyla atama nedir nasıl yapılır?
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