Nikah memuru nasıl olunur?

Şehirlerde nikah kıyma yetkisi belediye başkanlarında ve belediye başkanı tarafından yetkilendirilmiş belediye personellerindedir. Köylerde ise bu yetki köy muhtarına verilmiştir. Bunun yanı sıra Türk vatandaşı bir kadın ve erkeğin nikahları yurt dışında kıyılacak ise nikah o ülkenin resmi makamlarınca kıyılabilir ya da talep doğrultusunda Türk konsolosluğunda da nikah işlemleri tamamlanabilir. Ancak eşlerden biri yabancı uyruklu ise o ülkenin kanunları tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre nikah işlemi yapılır.

Nasıl nikah memuru olunur?

Şehirlerde nikah kıyma yetkisi belediye başkanlarındadır. Ancak belediye başkanı bu yetkiyi farklı bir devlet memuruna devredebilir. Fakat muhtarlar için aynı durum söz konusu değildir, muhtarların nikah kıyma yetkilerini bir başkasına devretme yetkileri bulunmaz.

Belediye başkanının nikah kıyma yetkisi vereceği kişinin de söz konusu belediyenin bünyesinde çalışıyor olması gerekir. Bununla birlikte nikah memuru olabilmek için üniversite mezunu olmak şart değil. Günümüzde birçok lise mezunu belediye çalışanı nikah memuru olarak görevini ifa etmektedir.