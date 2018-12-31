Subay ve astsubay emekli maaşları nasıl hesaplanır?

Subay ve astsubayların emeklilik maaşı hesaplanırken derece/kademe, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı gibi detaylar gözetilir. Öte yandan 5434 SK/ ek madde 70 hükmüne uyarınca hesaplanan oransal tutar da emekli maaşı hesaplamasında rol oynayan bir diğer faktördür.

Subay ve astsubayların emekli maaşlarının tutarı ve aldıkları ikramiyeler hesaplanırken memur maaşı katsayısı, taban aylığı gibi kalemler çarpılır. Öte yandan astsubay ve subayların ek göstergeleri ile makam tazminatları TSK Personel Kanunu'na göre düzenlenmiştir.

Subaylar için ek gösterge cetveli aşağıdaki gibidir:

Astsubaylar için ek gösterge cetveli aşağıdaki gibidir: