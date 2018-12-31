Tapu tahsis belgesi nedir nereden alınır?

Tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi için belediyeye müracaatta bulunmak gerekiyor. 6306 sayılı yasa gereği tapu tahsis belgesi olmasına rağmen belediyeye bu yönde yaptığı başvurusu reddedilenlerin konuyu yargı taşıma hakları bulunuyor.

Tapu tahsis belgesi nereden temin edilir?

İmar planı kapsamındaki bir alanda bulunan gecekonduların sahiplerinin mağduriyetini önlemek adına, eğer gecekondu devlet arazisinde ise gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgesi verilir. Ancak bunun için devlet tarafından gözetilen bazı şartlar mevcuttur.

Tapu tahsis belgesi ön tapu belgesi yerine geçer. Gecekondunun bulunduğu araziyle alakalı bir proje başlanacak olması halinde tapu tahsis belgesi belediyeye müracaat edilerek tapuya çevrilebilir. Tapu tahsis belgesi gecekondunun bağı olduğu belediyeden ya da İl Özel idaresinden kolaylıkla alınabilir.

Tapu tahsis belgesi alma şartları nelerdir?

Tahsise konu alan ile alakalı bir imar planı yapılmış olması

Tahsise konu alanın kamu hizmeti için ayrılmamış olması

Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması