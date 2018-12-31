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Tapu tahsis belgesi nedir nereden alınır?

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerimizde çok sayıda gecekondu ve benzeri yapılar mevcut. Bu yapıların sahiplerinin tapu belgesi olmaması dolayısıyla bazı durumlarda birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu sorunları önlemek adına düzenlenmiş belgelerden biri de tapu tahsis belgesidir. Tapu tahsis belgesi, gecekondu ve bu tarz yapılardan yaşamakta olup da tapusu olmayan kişilere verilen belgedir. İl özel idareleri, hazine, belediye ve vakıflara ait olan gayrimenkullerden birinin içerisinde inşa edilmiş olan bir yapının içerisinde yaşayan kişilere verilir. Peki tapu tahsis belgesi nereden ve nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 11:34
Tapu tahsis belgesi nedir nereden alınır?

Tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi için belediyeye müracaatta bulunmak gerekiyor. 6306 sayılı yasa gereği tapu tahsis belgesi olmasına rağmen belediyeye bu yönde yaptığı başvurusu reddedilenlerin konuyu yargı taşıma hakları bulunuyor.

Tapu tahsis belgesi nereden temin edilir?

İmar planı kapsamındaki bir alanda bulunan gecekonduların sahiplerinin mağduriyetini önlemek adına, eğer gecekondu devlet arazisinde ise gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgesi verilir. Ancak bunun için devlet tarafından gözetilen bazı şartlar mevcuttur.

Tapu tahsis belgesi ön tapu belgesi yerine geçer. Gecekondunun bulunduğu araziyle alakalı bir proje başlanacak olması halinde tapu tahsis belgesi belediyeye müracaat edilerek tapuya çevrilebilir. Tapu tahsis belgesi gecekondunun bağı olduğu belediyeden ya da İl Özel idaresinden kolaylıkla alınabilir.

Tapu tahsis belgesi alma şartları nelerdir?

  • Tahsise konu alan ile alakalı bir imar planı yapılmış olması
  • Tahsise konu alanın kamu hizmeti için ayrılmamış olması
  • Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması

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Tapu tahsis belgesi nedir nereden alınır?
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