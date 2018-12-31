UYAP nedir ne işe yarar?

Teknolojin gelişmelerin ışığında Adalet Bakanlığının hizmetlerini online ortama taşımak üzere faaliyete sokulan UYAP sistemi; idari ve adli yargı birimlerinin iç otomasyonu ile dış birimler ile entegrasyonunu sağlar. Günümüzde itibarıyla Adalet Bakanlığına bağlı tüm idari ve denetim faaliyetleri UYAP üzerinden yürütülmektedir.

Önceden arşiv araştırma yapılması suretiyle ulaşılması mümkün olan bilgi ve belgelere artık UYAP aracılığıyla çok daha kolay erişmek mümkün hale geldi. Bu sistem sayesinde aynı zamanda gereksiz uygulamalara harcanan sürenin önüne geçildi ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine imkan tanındı. UYAP bu yönüyle hem vatandaşlarımız hem de yargı personelleri için hayati önemi sahip bir nitelik kazandı.

UYAP'ı kimler kullanabilir?

UYAP, Adalet Bakanlığının bünyesinde hizmet veren bir bilgi sistemidir. Bakanlığa bağlı olarak çalışan personelin işini kolaylaştıran sistem herkes tarafından kullanılabilir. Proje bakanlık personelinin yanı sıra avukat, davalı, davacı gibi bireylerin de işlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu hizmet sayesinde dosya takibi yapılabilir, mahkeme sonucu sorgulanabilir. Adliyeye gitmeye gerek kalmadan birçok işlem bu sistem aracılığıyla yapılabilir.