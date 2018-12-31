Zabıt katibi nasıl olunur? Şartlar nelerdir?

Zabıt katipleri 657 sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında görevlerini icra eden yargı personelleridir. Zabıt katibi alımları için açılan ilanlarda adaylardan istenen şartlar her ilana göre farklılık gösterir. Genel şartlardan bahsetmek gerekirse; yüksekokul ya da fakültelerin bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak gerekiyor.

Kimler zabıt katibi olabilir?

Alım için açılan ilana göre değişmekle birlikte en az lise mezunu olunduğunda dahi zabıt katibi olunabilir. Fakat bu durumda bilgisayar veya daktilo sertifikası gibi taleplerde bulunulabilir.

Bunun yanı sıra lisans mezunları KPSS puanlarına göre değerlendirilirler. Genel olarak adaylardan KPSS'den ilgili puan türlerinde 70 puan almış olmaları beklenir.

Zabıt katibi nasıl olunur?

Başvuru yaptığınız ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde Adalet Bakanlığınca yapılacak olan eleme sınavlarına katılabilirsiniz. Sınavın akabinde sizde daktilo sınavına katılmanız istenir. Bu sınavda tercihinize göre F ya da Q klavye kullanabilirsiniz. Bu aşamada sizden 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi yanlış yapmadan yazmanız istenir. Hızlı klavye kullanıyorsanız bu aşamada herhangi bir problemle karşılaşmazsınız.

Klavye sınavında başarı göstermeniz halinde sözlü sınava tabi tutulursunuz. Sözlü sınav belirli konular çerçevesinde şekillendirilmiştir. Sözlü sınavda başarılı olduğunuz takdirde zabıt katibi olarak ilgili kadroya yerleştirilmeye hak kazanırsınız.