2030’da Türkiye ilk 5’e giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Kasım 2002'den bu yana ekonomi ve siyasette sağlanan istikrar ortamı ile ekonomik büyüklüğünü 3 kattan fazla artıran Türkiye, önümüzdeki 10 yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Bugün itibarıyla satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline gelen Türkiye'nin, 2030'da ise beşinci sıraya kadar yükselip tüm Avrupa ülkelerini geride bırakması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yaptığı açıklamada, "Satın alma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" şeklinde konuşmuştu.İngiliz bankası Standard Chartered analistleri tarafından yapılan araştırmaya göre, 2030'da Türkiye ve Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi bekleniyor.Bugünkü gelişmekte olan ülkelerin yedisinin, 2030'da dünyanın en büyük 10 ekonomisi sıralamasında yer alacağı tahmin edildi. İlk 10 arasında yer alan tek Avrupa ülkesi ise 6.9 trilyon dolarla onuncu sırada yer bulan Almanya olacak. Endonezya 10.1 trilyon dolarla dördüncü sıraya çıkacak.2030'da en büyük ekonomiy sahip ülkenin 64.2 trilyon dolarla Çin olacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin 9.1 trilyon dolarlık ekonomi ile beşinci, Rusya'nın ise 7.9 trilyon dolar ile sekizinci büyük ekonomisi olabileceği hesaplanıyor.Standard Chartered uzmanları, 2030 yılında dünyanın en büyük üç ekonomisinin sırasıyla Çin, Hindistan ve ABD olacağını öngördü. Satın alma gücü paritesine göre GSYH Çin'de 64.2, Hindistan'da 46.3, ABD'de 31 trilyon dolar olacak.