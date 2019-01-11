Turizme 13 milyar TL’lik yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl 30'uncu yaşını kutlamaya hazırlanan TTYD'nin yürüttüğü çalışmaları anlatan Narin ile imar affı, tahsis süresinin uzatılması, turizm tanıtma fonu gibi gündeme dair konuları da masaya yatırdık.2018 için çift haneli büyüme beklediğimizi ifade etmiştik. Geçen yılın başında 'hareket var ancak bereket yok' demiştik. Bu yıl hem hareket hem de bereket olacak diyoruz. Yine çift haneli büyüme ve turist sayısında yüzde 20'lik artış öngörüyoruz. Avrupa pazarı yoğun bir şekilde dönüyor. Rusya da iyi gidecek diye düşünüyoruz. Ortadoğu pazarı hâlâ güçlü. Çin, Hindistan gibi alternatif pazarlardan da çok pozitif dönüşler alıyoruz. Güzel bir yıl bizi bekliyor.İmar barışı ve tahsis sürelerinin uzatılması, bizim uzun zamandır beklediğimiz ancak ikisi birden olmaz herhalde dediğimiz iki konuydu. Hükümetimiz çok güçlü adımlar attı ve bizi çok rahatlattı. Tahsis süresinin uzatımı için 300'ün üzerinde otel başvuruda bulundu. Ortalama 800 yataklı oteller, yaklaşık 20 yıl daha süre uzatımı planlıyor. Süre uzatım bedeli olarak yaklaşık 2.8 milyar TL'lik ödemenin yapılacağını öngörüyoruz. Bu tesislerin 20'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı düşünüldüğünde 5 milyar TL'lik bir yatırım hacmi oluşur. Yenileme yatırımı için de 5 milyar TL harcanır. Bunda kiralama bedelleri dahil değil. Yani yenileme, yıkıp yapma ve süre uzatımı için 5 yılda 13 milyar TL'lik yatırım yapılacağını düşünüyoruz.İmar barışından da 500'ün üzerinde büyük otel faydalandı. 6 aylık ilave süre verildi, başvurular devam ediyor. Her iki adım da hem bizim elimizi rahatlattı hem de yabancı yatırımcı ilgisini artırdı.Hangi ülkeler Türkiye'ye yatırım planlıyor? Ortadoğu, ABD ve Avrupalı gruplar, İstanbul, Bodrum, Antalya gibi destinasyonlara ilgi gösteriyorlar. Ancak tahsis sisteminin onlar için daha anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Tahsis süresi 49 yıla uzatıldı. Bu çok pozitif ancak uluslararası sistemde bu süre 99 yıl olarak şekilleniyor. Yabancı sermaye bu sisteme alışık. Bu konuda bir çalışma yapılırsa yabancı sermaye akışı daha da hızlanacaktır. Tüm bunlara rağmen şu anda da çok güçlü bir ilgi var. Yatırımın yanı sıra yabancı markaların da ilgisi yüksek.Turizme ne kadarlık yabancı sermaye girişi olur? Şu anda bunu söylemek zor ancak biz yabancı sermaye gelişini hızlandırmak ve tarafları bir araya getirmek amacıyla Ekim 2019'da İstanbul'da büyük bir turizm yatırım fonu forumu yapacağız. Uluslararası bir etkinlik olacak. Dev fonlar ve markalarla, yatırımcıları bir araya getireceğiz. İşin profesyonellerine açık bir organizasyon olacak. Bu oganizasyonda 2 bin kişi bir araya gelip network yapacak.Bu fon uzun zamandır istediğimiz bir şeydi. Hatta ilk taslağı 2016'da bakanlığa biz sunmuştuk. Böyle bir fonun hayata geçiriliyor olmasından dolayı son derece memnunuz çünkü dünyada sistem de bu şekilde fonlarla ilerliyor. Özel bir fonun kurulması ve turizm amaçlı bu fonun kullanılması gerekiyor. Ancak süreç henüz bitmedi, fon meclise gidecek orada kanunlaşacak ve sonrasında hayata geçecek.Yasanın sezon öncesi çıkacağını öngörüyoruz.Turizm sektörü çok büyük sıkıntılar yaşadı, şimdi tekrar yükselme sürecine girdi ancak geçmiş dönemin ağırlığı var. Konaklama sektöründe cirodan yüzde 1'lik payın fona aktarılması demek, kârda yüzde 3-4 hatta bazı otellerde yüzde 7'ye kadar çıkması anlamına gelir. Bu otelci için ağır bir yük. Ancak fonun çok ciddi katkılarının olacağına ve bunun neticelerini de 1-2 yıl içinde alacağımıza inancımız tam. Çıkacak kanun son derece doğru, gerisi biraz teferruat.Sistem zamanla rayına oturur.Bakanın açıklamalarına katılıyorum. Sürekli teşvik beklentisiyle çalışamayız.Bizim tek beklentimiz ihracatçıların faydalandığı haklardan faydalanabilmek.Biz 2 yıl önce ihracatçı sayıldık.İhracatçı KDV iadesi alıyor ve bunu işletme sermayesi olarak kullanıyor. Biz de aynısını talep ettik ancak Maliye Bakanlığı hiizmet yurtiçinde verildiği için talebi geri çevirdi.Görüşmelerimiz devam ediyor.Bu konuda da zamanla orta yol bulunacağını düşünüyoruz.