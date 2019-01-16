TMSF’ye geçen sorunlu şirketler satılacak

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TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki sorunlu şirketlerin satış sürecini bu yıl başlatmayı hedeflediklerini bildirdi.Gülal, "himmet" adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü'ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyum atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümünde de sona yaklaşıldığını bildirdi. 8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. Bu yıl sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz" dedi.Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya değinen Gülal, Oktar'ın 86 şirketinin bulunduğunu tespit ettiklerini, buralara kayyum atandığını ifade etti. Gülal, "86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80'inde çok fazla bir işlem yok. Şirketlerin 10 milyon liralık aktifi var" dedi.