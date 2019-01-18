ABD ile serbest ticaret hedefi

BUGÜN NELER OLDU

DışEkonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süre önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi" vurgusu yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi çok yetersiz, oyunun kurallarını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu 'Serbest Ticaret Anlaşması'ndan geçiyor" dedi.Yalçındağ, bunun zor bir süreç olduğuna işaret ederek, tek başına bu anlaşma için masaya oturmanın, görüşmelere başlamanın bile ekonomik ilişkilere müthiş bir ivme kazandıracağını, yepyeni kapılar açacağını dile getirdi. Yalçındağ, ABD ile 75 milyar dolarlık potansiyeli gerçeğe çevirmek için şirketlere ve TAİK gibi kuruluşlara büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.