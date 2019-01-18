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yurtdışına Etiyopya’dan açılacak

Giriş Tarihi: 18.1.2019
CNR yurtdışına Etiyopya’dan açılacak
Bugüne kadar yurtdışında birçok fuar organizasyonuna imza atan fuarcılık şirketi CNR, ilk yurtdışı kaynaklı fuar organizasyonu için önemli bir işbirliğine imza attı. Etiyopya Addis Ababa Ticaret Odası'nın açtığı ihaleyi kazanan CNR, Pan- Africa Expo'yu düzenleyecek. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Etiyopya Cumhurbaşkanının doğrudan desteklediği bu organizasyonda yer almak bizim için çok önemli. Bunu yurtdışına açılmada önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah devamı gelecek" dedi. 2020'de Addis Ababa'da, 50 Afrika ülkesi ve tüm dünyadan binden fazla katılımcı ile düzenlenecek fuara, Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Amerika'dan da firmaların katılması bekleniyor.
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CNR yurtdışına Etiyopya’dan açılacak
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