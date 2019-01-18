Servis aracına sensörlü çözüm

Türkiye'de geçtiğimiz yıl trajik olayların yaşandığı servis araçlarına özel çözümler üretiliyor. Anadolu Isuzu, bu alana yönelik olarak yerli Ar-Ge yaparak yeni servis otobüsü üretti. Çocukların serviste unutulmasına karşı olarak hem kamera hem de sensör ve ısı teknolojisi devreye girecek. Ayrıca çocukların standart emniyet kemerinden daha iyi bir emniyet kemerini kullanmaları sağlanacak. Yeni teknolojiler ile servis araçları da daha maliyetli olacak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çeşitli ödeme yöntemleri sunarak bu alanda fonlamayı kolaylaştırmayı planladıklarını belirtti. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise "Okul servislerinde regülasyon değişiyor. Ürettiğimiz servis araçlarında bütün koltuklarda sensörler var. Aracın içinde çocuk bulunması halinde şoförün dışarı çıkamayacağı bir sistem oluşturduk" dedi.



İHRACAT REKORU KIRILDI

2018'i sektörde ihracat rekoru kırarak bitiren şirket, 44 ülkeye otobüs ve kamyon sattı. Sektörün 2018'de en fazla patent alan firması olan Anadolu Isuzu aynı zamanda savunma sanayi alanında da birçok yatırıma imza atmayı hedefliyor.



SAVUNMADA YÜZDE 70 YERLİLİK

2018'de 964 otobüs ihraç ettiklerini belirten Arıkan, "Bunun karşılığında 109 milyon dolar gelir elde ettik. 2023'e kadar ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Savunma sanayisinde yüzde 70 yerlilik oranı yakalayan firma, ilk etapta 20 adet 8X8 kurtarıcı kamyonu bu yıl teslim edecek.

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