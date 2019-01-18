Tehlikeli sektörlere 40 milyon liralık destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliğinde bir önemli adım daha atıldı. Hükümet, 2 milyon kişiyi istihdam eden inşaat sektöründe güvenli çalışma hayatı için "yüksekte güvenli çalışma kampanyası" başlatıyor. Yaşam hatları, geçici kenar koruma sistemleri, cephe platformları, güvenlik ağlarının standartlara uygunluğu, yüksekten düşmeyi önlemek adına zorunlu hale getirildi. Çok tehlikeli sektörlerde iş güvenliğine yönelik geliştirilecek projelere 40 milyon lira hibe desteği verilecek. Türkiye İnşaat İşveren Sendikası'nca düzenlenen "İnşaat Sektörü ve İstihdam" konulu toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü" imza töreninde Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında 'yüksekte güvenli çalış' kampanyasını başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'nin büyümesinde inşaat sektörünün payının çok büyük olduğunu vurgulayan Selçuk, "İnşaat sektöründe iş yeri sayıları 2002'de yaklaşık 96 bin iken, yüzde 121 artışla bugün 214 bine ulaştı. Yine aynı dönemde 713 bin çalışan varken bugün yüzde 192 artışla 2 milyona çıktı" dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla 10 yeni üniversiteyle de işbirliği yapılacak.



DÜŞME İÇİN ÖNLEM

İnşaatta en önemli sorunun iş kazaları olduğunu kaydeden Selçuk, "Kazaların birçoğu yüksekten düşmekten kaynaklanıyor. İmzalanan protokolün de ana gündem maddesi bu. Yüksekten düşmenin önlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerini içeriyor" dedi.

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