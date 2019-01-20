Elektrikli araçların gücü için 4 milyon liralık destek

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2021 yılında yollarda olması beklenen yerli elektrikli otomobil öncesi elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılacak güç yönetim sistemlerinin desteklenmesi kararlaştırıldı. TÜBİTAK elektrikli ve hibrit araçlardaki batarya ile elektrikli veya konvansiyonel motorlar arasındaki güç aktarımı için geliştirilecek olan projelere destek verecek.Geliştirilecek sistemin proje süresi 24 ay, desteklenecek projelerin bütçe üst sınırı 4 milyon lira, ortaklı projelerde ise 6 milyon lira olarak belirlendi. TÜBİTAK, Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlar hakkında Ar-Ge çalışması yapılması hedefiyle çağrıya çıktı. Çağrı kapsamında geliştirilecek güç yönetim sistemlerinde bazı özellikler de aranacak. Elektrikli ve hibrit araçlardaki batarya ile elektrikli veya konvansiyonel motorlar arasındaki güç aktarımı için geliştirilecek olan sistem, ölçeklendirilerek başka araçlara da uygulanabilecek şekilde geliştirilecek.Esnek, verimli, küçük ve orta boyutlu seri üretime uygun bir sistem olarak geliştirilmesi hedeflenirken, aracın başlat/ durdur ve geri kazanımlı frenleme özelliklerini destekleyecek. Sistem birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji tüketimini optimum seviyede yönetebilme özelliğine de sahip olacak.