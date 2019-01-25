Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 Bekçi alımı başvuruları ne zaman şartları neler?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? EGM bünyesine katılacağı açıklanan 10 bin bekçi ile ilgili resmi açıklama olup olmadığı bekçi olma hayali kuran bireyler tarafından oldukça fazla aratılan konular arasında. 10 bin bekçi alımı yapılıp 81 ilde bekçilerin olacağı daha önce açıklanmıştı. Öyle ki bekçi alımının ise 2019 Şubat ayında yapılacağı belirtilmişti. Şubat ayına girmemize bir haftadan kısa bir süre kala bireylerin araştırmaları da hızlandı. Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arayan bireyler için bu haberimizde detayları hazırladık…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önce EGM bünyesine 10 bin bekçi personeli alınacağı açıklandı. Daha önce açıklanan tarih ise 2019 yılı Şubat ayında olacağı yönündeydi. Şubat ayına girmemize oldukça kısa bir süre kala konuyla ilgili bireyler, açıklama bekliyorlar.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları, aşağıda yer almaktadır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.